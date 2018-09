Der Zuzug von Karanovic ist keine Überraschung. Der Aargauer trainiert seit mehreren Monaten mit dem FC Aarau. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen konnten sich FCA-Sportchef Sandro Burki und Karanovic Anfang dieser Woche auf eine Zusammenarbeit bis zur Winterpause einigen. Der 30-Jährige wechselte 2015 von St. Gallen mit einem Dreijahresvertrag zum französischen Spitzenklub Angers. Zuletzt hatte Karanovic allerdings mit Verletzungspech (zwei Kreuzbandrisse) zu kämpfen.

Für Aussenstehende aus dem Nichts kommt die Verpflichtung des Österreichers Stefan Maierhofer: Meierhofer feierte Mitte August seinen 36. Geburtstag. An Erfahrung fehlt es dem Stürmer mit dem starken rechten Fuss also nicht. An Grösse auch nicht: Maierhofer ist gut zwei Meter gross, hat ein Kampfgewicht von 95 Kilogramm, gilt als Schlitzohr und Aggressiv-Leader. Während seiner Karriere spielte der gebürtige Gablitzer in Österreich, Deutschland und England. Bis Ende letzter Saison stand Maierhofer beim österreichischen Klub SV Mattersburg unter Vertrag. Schiesst der Riese den FC Aarau jetzt aus der Krise?​