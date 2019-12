FC Basel trifft in den Sechzehntelfinals auf APOEL Nikosia

APOEL belegte in seiner Gruppe den 2. Platz hinter dem FC Sevilla und vor Karabach Agdam und Düdelingen.

Basels letzte Erinnerungen an einen Klub aus Zypern sind keine guten. Die Basler liessen sich im Herbst 2018 von Apollon Limassol in den Playoffs zur Europa League ausschalten.

Als Gruppensieger und gesetzte Mannschaft haben die Basler den vermeintlichen kleinen Vorteil, dass sie das entscheidende Rückspiel am Donnerstag, 27. Februar, daheim im St.-Jakob-Park werden austragen können.

In der Europa League brillierten die Basler letztmals in der Saison 2012/13. Damals erreichten sie unter Trainer Murat Yakin die Halbfinals, in denen sie an Chelsea scheiterten.

Europa League. Auslosung Sechzehntelfinals: APOEL Nikosia - Basel, Wolverhampton - Espanyol Barcelona, Sporting Lissabon - Basaksehir Istanbul, Getafe - Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen - Porto, FC Kopenhagen - Celtic Glasgow, Cluj - FC Sevilla, Olympiakos Piräus - Arsenal, Alkmaar - LASK Linz, Brügge - Manchester United, Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand, Eintracht Frankfurt - Salzburg, Schachtar Donezk - Benfica Lissabon, Wolfsburg - Malmö, Roma - Gent, Glasgow Rangers - Braga.

Spieldaten. Hinspiele: Donnerstag, 20. Februar. Rückspiele: Donnerstag, 27. Februar. - Final am Mittwoch, 27. Mai 2020, in Danzig/POL.