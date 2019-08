Schaffhausen, die Mannschaft von Trainer Murat Yakin, ging nach 14 Minuten durch ein Tor von Godberg Cooper in Führung. Bis zur 56. Minuten glückte den Glarnern durch Daniel Feldmann und den Venezolaner Yorbelis Sanchez die Wende. Die Schaffhauser enttäuschten schwer. Nach dem Rückstand und bis zum 3:1 nach 93 Minuten kamen sie zu keinen zwingenden Chancen.

Der FC Aarau konnte das Ausscheiden beim Promotion-League-Verein Cham in höchster Not abwenden. Und zwar dank seinem kroatischen Stürmer Petar Misic, der beide Aarauer Tore zum 2:2 nach der regulären Spielzeit erzielte, das zweite in der 89. Minute nach einer missratenen Flanke, die via Pfosten im Tor landete.

Nach torloser Verlängerung scheiterten die Innerschweizer im Penaltyschiessen an Aaraus Goalie Nicholas Ammeter und wohl auch an den eigenen Nerven. Die Chamer verschossen drei ihrer ersten vier Penaltys, sodass die Aarauer ihren vierten Penalty gar nicht mehr ausführen mussten.

Die Tore für Cham, das mit nur einem Punkt aus drei Spielen in die Meisterschaft gestartet ist, erzielten Spieler mit Erfahrung aus höheren Ligen. Ramon Cecchini war für den FC Vaduz in der Super League tätig, und Marco Rüedi, eine junge Leihgabe des FC Luzern, absolvierte letzte Saison 22 Spiele für Kriens in der Challenge League.

Signal Bernex-Confignon - Thun 0:2 (0:0)

1096 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tore: 63. Havenaar 0:1. 69. Rapp 0:2.

Thun: Hirzel; Glarner, Rodrigues (60. Havenaar), Gelmi, Kablan; Salanovic, Stillhart, Fatkic (57. Castroman), Vasic; Hunziker (46. Munsy), Rapp.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Bigler (alle verletzt), Righetti (krank) und Sutter (nicht im Aufgebot). 55. Schuss von Mboli (Signal Bernex-Confignon) an die Unterkante der Latte. 89. Pfostenschuss Munsy.

Linth 04 - Schaffhausen 3:1 (1:1). - 600 Zuschauer. - SR Rosset. - Tore: 13. Cooper 0:1. 25. Feldmann 1:1. 56. Sanchez 2:1. 93. Ilic 3:1.

Cham - Aarau 2:2 (1:1, 2:2) n.V.; Aarau 3:1-Sieger im Penaltyschiessen. - 1450 Zuschauer. - SR Staubli. - Tore: 39. Misic 0:1. 45. Cecchini 1:1. 76. Rüedi 2:1. 89. Misic 2:2. - Penaltyschiessen: Stefanovic -, Rossini 0:1; Miani -, Pepsi 0:2; Bozic 1:2, Neumayr 1:3; Foschini -. - Bemerkungen: 3. Tor von Schneuwly (Aarau) wegen Abseits aberkannt. 69. Latten-Kopfball von Maierhofer (Aarau). 94. Stefanovic (Cham) köpfelt an den eigenen Pfosten.