Nach acht Saison-Spielen lag sie nur bei 54 Prozent. Jetzt ist die Quote bei 62 Prozent.

Das ist nicht gut. Letzte Saison war ich am Ende bei plus minus 80 Prozent. Immerhin geht die Tendenz jetzt nach oben. In den letzten fünf Spielen habe ich ja auch kein Gegentor mehr kassiert.

Sind Sie schlechter geworden oder ist die schlechte Quote nur Pech?

Ich hoffe doch, dass meine Leistung nicht der Grund für diese unbefriedigende Quote ist. Manchmal kann man einfach nichts machen. Ravets Schuss war gut, Sulejmanis Freistoss auch. Bei Elyounoussis Eigentor gegen Luzern war ich ebenfalls machtlos, dann kam Andersens Schlenzer und Vilotics Schuss …

Sie erinnern sich an all Ihre Gegentore?

Ja, ich versuche es. Carlinhos trifft für Lugano ins leere Tor, Kolollis Freistoss war schön, das zweite Lausanner Tor schrecklich. Gegen St. Gallen bin ich gegen Aratore machtlos, beim 2:0 ist es dann Pech, dass meine Parade direkt zu Aleksic prallt.

Sie haben Sions Abstaubertor vergessen. Dort lassen Sie einen Freistoss nach vorne abprallen. An wie vielen Gegentoren waren Sie schuld?

Ja, bei diesem Gegentor und den beiden Treffern von Lausanne hätte ich mich sicher besser anstellen können. Ich bin keiner, der die Arme in die Luft streckt und die Schuld bei anderen sucht. Mein Job ist es, Tore zu verhindern. Von dem her war der Saisonstart sehr hart für mich.

Können Sie nach einem Spiel wie gegen Lausanne, wo Sie keinen Ball halten und trotzdem zweimal den Ball aus dem Netz holen müssen, schlafen?

Nein. Aber auch wenn wir gewinnen, kann ich nach einem Spiel nicht schlafen. Der Körper ist müde, aber der Kopf arbeitet immer noch. Die Bilder des Spiels wirbeln dann durch mein Hirn.

Wie wichtig ist es, dass Sie die Verteidiger vor Ihnen gut kennen?

Ich weiss, dass Marek Suchy ein Rechtsfuss und Eder Balanta ein Linksfuss ist und dass es bei Manuel Akanji egal ist, welchen Fuss ich anspiele. Das hilft mir schon. Ausserdem spüre ich, wenn einer der drei einen schlechteren Tag hat. Dann spiele ich keine schweren Pässe zu ihm.