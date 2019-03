Noch ist der FC Basel nicht wieder der alte. Aber er nähert sich der Verfassung seiner erfolgreichsten Jahre allmählich wieder an. Gegen Thun wahrte er seine Ungeschlagenheit in diesem Jahr mit einer starken Leistung in der Defensive und bestechender Effizienz in der Offensive. Kaum einmal liess der Gastgeber seinen Gegner gefährlich vor das Tor kommen, selbst verwertete er von den wenigen Chancen deren drei.

Mit der ersten Torchance brachte der auf der Zehnerposition eingesetzte Ricky van Wolfswinkel den FCB nach einer Viertelstunde in Führung, mit der zweiten erhöhte Albian Ajeti nach einer halben Stunde auf 2:0. Das 3:0 erzielte Luca Zuffi zehn Minuten vor Schluss. Erst dann kamen die Thuner durch einen Abstauber von Miguel Rodrigues nach einem Freistoss des zuvor meist alleine gelassenen Mittelstürmers Marvin Spielmann zum Ehrentreffer.

Am Ursprung des Basler Heimsiegs stand indes eine Fehlerproduktion von Thun-Goalie Guillaume Faivre und Verteidiger Chris Kablan. Faivre, der erstmals den langzeitverletzten Dennis Hediger als Captain vertrat, missglückte ein Befreiungsschlag. Und Kablan strauchelte bei der Annahme des scharfen Balles, sodass Van Wolfswinkel alleine auf Faivre losziehen und zum 1:0 einschieben konnte.

Mit dem ungefährdeten Heimsieg in der zwar animierten, aber chancenarmen Partie festigte der FCB seinen 2. Platz bei nach wie vor 19 Punkten Rückstand auf Leader YB. Der Vorsprung auf Thun beträgt nun sieben Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Basel - Thun 3:1 (2:0)

20'717 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 16. Van Wolfswinkel 1:0. 32. Ajeti (Stocker) 2:0. 83. Zuffi (Ajeti) 3:0. 89. Rodrigues (Freistoss Spielmann) 3:1.

Basel: Omlin; Xhaka, Suchy, Frei, Petretta; Balanta (82. Kuzmanovic), Zuffi; Okafor (76. Campo), Van Wolfswinkel, Stocker (58. Kalulu); Ajeti.

Thun: Faivre; Kablan, Rodrigues, Sutter, Joss; Gelmi; Salanovic, Bigler (24. Fatkic/73. Hunziker), Stillhart, Da Silva (59. Sorgic); Spielmann.

Bemerkungen: Basel ohne Bua, Zambrano (beide verletzt), Cömert und Riveros (beide nicht im Aufgebot). Thun ohne Glarner (gesperrt), Karlen, Tosetti, Hediger, Ferreira und Righetti (alle verletzt). Verwarnungen: 35. Okafor, 37. Balanta, 88. Frei (alle Foul).