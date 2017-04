Die Möglichkeit, dass Basel den 20. Titel – den achten in Serie – verspielt, ist rein theoretischer Natur. Sieben Runden stehen noch aus, 21 Punkte beträgt der Vorsprung auf YB und das Torverhältnis des FCB ist so viel besser, dass die Chancen der Berner bloss noch hypothetisch sind, selbst wenn Basel die verbleibenden Spiele allesamt verlieren sollte.

Davon ist nicht auszugehen. Basel hat in dieser Meisterschaft bloss ein einziges Mal verloren (letzten Herbst gegen YB). Allerdings schrammte der FCB letztes Wochenende gegen Vaduz nur haarscharf an der zweiten Pleite der Saison vorbei. Trainer Urs Fischer war nach dieser Partie aufgebracht, spricht auch eine Woche später noch von einem «sehr schlechten Auftritt». Ein Auftritt, den der kommende Gegner, der FC Luzern, natürlich auch mitbekommen hat.

«Wer unser Spiel gegen Vaduz gesehen hat, wird angriffig sein. Sonst stimmt etwas nicht», sagt Urs Fischer. Und: «Luzern wird alles reinwerfen, Gas geben. Die wollen uns wehtun, das ist sicher.»

Denn während Basel eigentlich nur noch um Ruhm, Ehre und Rekorde spielt, geht es für die Innerschweizer um viel. Das europäische Geschäft steht auf dem Spiel. «Lugano ist dicht hinter ihnen (3 Punkte Rückstand, Anm. d. Red) und GC hat einen Lauf (10 Punkte Rückstand, Anm. d. Red.). Es kann schnell gehen», sagt Urs Fischer.

Ein mageres Pünktlein fehlt dem FCB, um die bloss mathematischen Chancen von YB zu vernichten. Ein Pünktlein bis zur Meisterfeier. Die Basler werden alles tun, damit sie am morgigen Freitagabend spät auf den Stadtcasino-Balkon treten und den Fans zujubeln können. Auch um zu verhindern, dass sie am Sonntag Sofa-Meister werden, wenn YB in St. Gallen nicht gewinnen sollte. ​