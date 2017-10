Ausgerechnet die Defensive, vor dem Absturz im Duell gegen den Stadtrivalen mit sechs Gegentoren in elf Runden die eigentliche Basis das Aufschwungs Zürichs, kollabierte im Duell mit GC regelrecht. Am Ursprung der Probleme und Auszeiten stand Andris Vanins. Der Keeper liess nach einer Viertelstunde aus spitzem Winkel einen Weitschuss Lucas Andersens passieren.

Auch andere Routiniers aus der Ü33-Fraktion der enttäuschenden Gastgeber wie beispielsweise Alain Nef liessen sich in den Schlüsselszenen zu einfach düpieren. Bis zum bitteren Ende weitete sich eine unvorteilhafte Darbietung für den Tabellendritten zum Debakel aus. Seit 1948 hat der FCZ als Gastgeber kein Derby deutlicher verloren; bei der 0:5-Abreibung im November vor zwei Jahren firmierten die Grasshoppers im Letzigrund als Heimteam.

Mit seinem Lapsus manövrierte der 37-jährige lettische Internationale Vanins den Aufsteiger in eine ungünstige Situation. Seit Murat Yakin übernommen hat, sind die Hoppers nur schwierig auszuspielen. Entsprechend schwer tat sich die weitgehend blasse Offensive der Gastgeber. Und als der FC Zürich die Risikobereitschaft auf Kosten seiner Organisation erhöhte, schlug GC innerhalb von vier Minuten doppelt zu: Nedim Bajrami erhöhte auf 2:0, eine Aktion später verschuldete FCZ-Abwehrchef Umaru Bangura jenen Foulpenalty, den Marco Djuricin zum 3:0 (59.) verwertete.

Hinter dem beeindruckenden Wandel der Grasshoppers steht primär eine Persönlichkeit: Murat Yakin, der Coach, der in der Schweiz an allen Stationen Erfolg hatte und Spuren hinterliess. Dass der zweifache Basler Meister-Trainer auch mit bescheidenen Ressourcen sehr viel anzufangen weiss, demonstrierte er vor seinem Transfer zu GC in Schaffhausen, das er vom Tabellenende an die Spitze der Challenge League führte.

Ob er nun auch GC auf einen Spitzenplatz lotst, ist offen. Die Anzeichen sind vielversprechend, das Projekt nimmt Formen an. Yakin hat ein Team geordnet, das vor seinem Amtsantritt ein paar ehemals gute Individualisten, aber wenig Struktur zu bieten hatte. Unter seiner Leitung hat der Rekordmeister in sechs Runden kein Spiel verloren, aber enorm an Stabilität und Selbstvertrauen gewonnen.

Telegramm:

Zürich - Grasshoppers 0:4 (0:1)

17'783 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 15. Andersen 0:1. 56. Bajrami (Jeffrén) 0:2. 59. Djuricin (Foulpenalty) 0:3. 88. Zesiger (Bahoui) 0:4.

Zürich: Vanins; Nef (79. Koné), Bangura, Thelander; Brunner (63. Winter), Palsson, Rüegg, Voser (52. Pa Modou); Dwamena, Frey, Rodriguez.

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Pnishi (79. Qollaku), Zesiger; Lavanchy, Bajrami, Basic, Doumbia; Jeffrén (70. Pusic), Andersen; Djuricin (70. Bahoui).

Bemerkungen: FCZ ohne Alesevic, Kempter, Kryeziu, Marchesano, Schönbächler (alle verletzt), GC ohne Vilotic (gesperrt), Pickel (verletzt). Verwarnungen: 22. Zesiger, 59. Bangura, 83. Doumbia (alle Foul).