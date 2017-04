In der Schlussphase sorgte die grössere Erfahrung der Zürcher für die Entscheidung. Chiasso war zwar nach dem 1:1-Ausgleich durch Younes Bnou Marzouk in der 33. Minute auf gutem Weg, einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg zu sichern, doch in der 76. Minute schoss der routinierte Adrian Winter nach einem Durchspiel mit Moussa Koné die Gäste zum Sieg. Koné hatte den FCZ bereits in der 11. Minute in Führung gebracht.

In der zweiten Sonntagspartie gewann Schlusslicht Wil auswärts gegen Le Mont 1:0. Mattia Bottani erzielte den einzigen Treffer in der 66. Minute nach einem sehenswerten Sololauf über das halbe Spielfeld. Die Ostschweizer agierten zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl, nachdem Goalie Steven Deana in der 51. Minute wegen einem Handspiel ausserhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte.

Nach dem Sieg der Wiler liegt Chiasso nur noch einen Punkt über dem Strich. Aber auch das unterlegene Le Mont sowie Wohlen stecken weiter in höchster Abstiegsgefahr. Ihr Vorsprung auf Wil beträgt nur je zwei Punkte.

Chiasso - Zürich 1:2 (1:1). - 1850 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 11. Koné 0:1. 34. Marzouk 1:1. 76. Winter 1:2.

Le Mont - Wil 0:1 (0:0). - 450 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tor: 66. Bottani 0:1. - Bemerkung: 51. Platzverweis Deana (Wil).

Rangliste: 1. Zürich 29/72 (74:23). 2. Neuchâtel Xamax FCS 30/63 (54:29). 3. Servette 29/51 (47:37). 4. Schaffhausen 29/36 (46:50). 5. Aarau 29/36 (46:54). 6. Winterthur 30/35 (38:49). 7. Wohlen 30/30 (36:51). 8. Le Mont 30/30 (24:42). 9. Chiasso 30/29 (34:48). 10. Wil 30/28 (30:46).