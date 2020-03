Finals der Champions League und Europa League verschoben

Die UEFA in Nyon gab diesen Entscheid bekannt, ohne mögliche Termine für eine neue Ansetzung zu nennen. Eine von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin seit letzter Woche tätige Arbeitsgruppe will demnächst über das weitere vorgehen informieren.

Die K.o.-Phasen beider Wettbewerbe sind noch nicht weit vorgerückt. In der Champions League sind erst vier Achtelfinals abgeschlossen. In der Europa League sind sechs Hinspiele der Achtelfinals absolviert. Dabei hat sich der FC Basel mit dem 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt ausgezeichnete Aussichten erarbeitet, um in die Viertelfinals vorzustossen.

Ursprünglich sollte der Final der Champions League am 30. Mai in Istanbul stattfinden, jener der Europa League drei Tage vorher in Danzig. Auch der Champions-League-Sieger der Frauen kann nicht wie geplant am 24. Mai in Wien ermittelt werden.