Flamengo gewinnt dramatischen Copa-Libertadores-Final

Der Klub aus Rio de Janeiro siegte im Final in Lima gegen Titelverteidiger River Plate mit 2:1. River Plate führte nach dem Treffer von Rafael Borre bis kurz vor Schluss. Dann sorgte der von Inter Mailand ausgeliehene Gabriel Barbosa für die Wende mit seinen Toren in der 89. und 92. Minute. In der hektischen Schlussphase flogen sowohl der Doppeltorschütze als auch River Plates Exequiel Palacios vom Platz.