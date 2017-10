Der Deutsche wird im Testspiel in Wien am 14. November gegen Uruguay erstmals für die ÖFB-Equipe verantwortlich sein. Danach bleibt Foda allerdings bis zum Jahresende Trainer bei Sturm Graz, wo er seit September 2014 den aktuellen Tabellenführer der österreichischen Bundesliga coacht.

Der 51-jährige Foda, der in der ersten Jahreshälfte 1997 für den FC Basel spielte, erhielt beim ÖFB einen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation für die EM 2020. Sollte die Teilnahme für das Endrundenturnier geschafft werden, würde sich der Kontrakt automatisch bis Sommer 2020 verlängern.

Koller musste den Posten nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland räumen. In den sechs Jahren unter dem Zürcher feierte das ÖFB-Team 25 Siege in 54 Länderspielen und qualifizierte sich für die EM 2016 in Frankreich. Dort folgte das Aus nach der Gruppenphase.