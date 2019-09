Watford gegen Manchester City: Das endet in diesem Sommer jeweils mit einem Debakel für den Aussenseiter. Ende Mai unterlag Watford dem Meister im Cupfinal 0:6. Vier Monate später nun setzte es für den Tabellenletzten in der Premier League ein 0:8 ab.

Manchester City setzte dabei zur Rekordjagd an: Nach 18 Minuten stand es schon 5:0 - das hat es in der Geschichte der Premier League noch nie gegeben. Für diese Führung benötigte Manchester City fünf Abschlüsse - 100-prozentige Effizienz! Erstaunlich war es auch, dass mit David Silva, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Bernardo Silva und Nicolas Otamendi fünf verschiedene Spieler erfolgreich waren.

Nach der Pause schoss dann der Portugiese Bernardo Silva zwei weitere Tore, der Belgier Kevin de Bruyne traf einmal. Für den Rekordsieg in der Premier League reichten diese Treffer allerdings nicht. Stadtrivale Manchester United hatte in der Saison 1994/95 gegen Ipswich Town einmal sogar 9:0 gewonnen. Für Manchester City allerdings war es der höchste Sieg in der Premier League. Bisheriger Bestwert war ein 7:0 vor sechs Jahren gegen Norwich.

Nach der 6. Runde weist Tottenham Hotspur eine ausgeglichene (und damit enttäuschende) Zwischenbilanz aus: 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt nach dem 1:2 auswärts gegen Leicester City schon zehn Verlustpunkte. Die Entscheidung fiel fünf Minuten vor dem Ende. Der Leicesters Mittelfeldspieler James Maddison war mit einem Flachschuss aus über 20 Metern erfolgreich.

Das Siegtor sehenswert, aber nicht so herausragend wie das Führungstor von Tottenham durch Harry Kane. Der englische Stürmerstar kam in der 29. Minute im Strafraum ins Stolpern, bugsierte den Ball aber mit einem Ausfallschritt und im Fallen doch noch über den Arm des gegnerischen Keepers ins Tor.

Telegramme:

Leicester City - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1). - 32'129 Zuschauer. - Tore: 29. Kane 0:1. 69. Ricardo Pereira 1:1. 85. Maddison 2:1.

Manchester City - Watford 8:0 (5:0). - Tore: 1. David Silva 1:0. 7. Agüero (Foulpenalty) 2:0. 12. Mahrez 3:0. 15. Bernardo Silva 4:0. 18. Otamendi 5:0. 49. Bernardo Silva 6:0. 60. Bernardo Silva 7:0. 85. De Bruyne 8:0.

Burnley - Norwich City 2:0 (2:0). - Tore: 10. Wood 1:0. 14. Wood 2:0. - Bemerkung: Norwich City mit Drmic (ab 75.), ohne Klose (verletzt).

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 0:0. - 41'360 Zuschauer. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Everton - Sheffield United 0:2.

Rangliste:

1. Liverpool 5/15 (15:4). 2. Manchester City 6/13 (24:6). 3. Leicester City 6/11 (8:5). 4. Bournemouth 6/10 (11:10). 5. Manchester United 5/8 (8:4). 6. Chelsea 5/8 (11:11). 7. Arsenal 5/8 (8:8). 8. West Ham United 5/8 (6:7). 9. Tottenham Hotspur 6/8 (12:8). 10. Burnley 6/8 (8:7). 11. Sheffield United 6/8 (7:6). 12. Crystal Palace 5/7 (3:6). 13. Southampton 6/7 (6:9). 14. Everton 6/7 (5:9). 15. Brighton & Hove Albion 6/6 (5:8). 16. Norwich City 6/6 (9:14). 17. Newcastle United 6/5 (4:8). 18. Aston Villa 5/4 (4:6). 19. Wolverhampton 5/3 (6:10). 20. Watford 6/2 (4:18).