Für einmal stressfreie Schlussphase für Thun

In den vorangegangenen Spielen in Zürich gegen GC und in Schaffhausen hatten die Berner Oberländer jeweils in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen müssen. Gegen Alex Freis Wiler gerieten sie nicht in Gefahr, im letzten Moment Punkte zu verlieren.

Nias Hefti in der ersten Halbzeit, Fabian Rüdlin Mitte der zweiten Hälfte und Kenan Fatkic mittels Foulpenalty kurz vor Schluss erzielten die Tore zum ungefährdeten Sieg.

Telegramm und Rangliste

Thun - Wil 3:0 (1:0). - SR Cibelli. - Tor: 34. Hefti 1:0. 63. Rüdlin 2:0. 93. Fatkic (Foulpenalty) 3:0.

Rangliste: 1. Grasshoppers 8/16 (15:11). 2. Thun 10/15 (14:12). 3. Stade Lausanne-Ouchy 8/13 (15:10). 4. Schaffhausen 10/13 (20:16). 5. Kriens 10/12 (15:15). 6. Winterthur 6/11 (13:8). 7. Aarau 8/11 (13:15). 8. Neuchâtel Xamax FCS 6/9 (8:11). 9. Wil 9/9 (9:13). 10. Chiasso 7/2 (5:16).