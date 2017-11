Nach geschlagener Schlacht war das Feld dahin. Die Willensleistung der Schweizer Nationalmannschaft gegen Nordirland (0:0) hatte ein prominentes Opfer: den Joggeli-Rasen. Die Grätschen von Fabian Schär, Manuel Akanji & Co. haben das Grün umgepflügt. Internationalen Standards entsprach das Geläuf nach dem Nati-Auftritt nicht mehr – und schon am kommenden Mittwoch ist Manchester United in der fünften Runde der Champions-League-Gruppenphase zu Gast in Basel.

So hat man am Montag entschieden, den Rasen neu zu verlegen. In den darauf folgenden zwei Tagen wurde der Rasen rausgenommen. 13 Stunden und mehr haben die Greenkeeper zuletzt gearbeitet. Oder wie Marc Studach, Chef der Greenkeeper, in einem auf der FCB-Homepage publizierten Video sagt: «Für uns ist jetzt Vollgas.»