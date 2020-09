Genoa verliert gegen Napoli 0:6

Der Ausflug von Genoa zum Auswärtsspiel gegen Napoli wurde zum Reinfall. Am Samstag wurde Torhüter Mattia Perin positiv auf das Coronavirus getestet. Danach musste das Team mit dem Schweizer Valon Behrami nochmals zum Test und konnte deshalb erst am Sonntagmorgen nach Neapel reisen.

Das Spiel wurde zwar um drei Stunden verschoben, doch offenbar genügte diese zusätzliche Vorbereitungszeit nicht: Am Ende verlor Genoa mit dem 37-jährigen Ersatzkeeper und ehemaligen Internationalen Federico Marchetti zwischen den Pfosten 0:6. Nach der Pause kassierten die Gäste innerhalb von 15 Minuten vier Gegentore.

Napoli setzte sich mit 6 Punkten und 8:0 Toren an die Tabellenspitze vor der punktgleichen AC Milan (2:0 in Crotone), die erstmals seit 18 Jahren die ersten beiden Saisonspiele ohne Gegentor gewann und Saison übergreifend seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen ist; eine solche Serie gelang Milan letztmals 1996.

Schon nicht mehr ohne Punktverluste ist Juventus Turin nach dem 2:2 auswärts gegen die AS Roma. Der Meister holte dabei dank Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo zweimal einen Rückstand auf. Das 2:2 erzielte Ronaldo in der 69. Minute in Unterzahl.

Telegramme:

Napoli - Genoa 6:0 (1:0). - Tore: 10. Lozano 1:0. 46. Zielinski 2:0. 57. Mertens 3:0. 65. Lozano 4:0. 69. Elmas 5:0. 72. Politano 6:0. - Bemerkung: Genoa mit Behrami (ab 64.), ohne Males (Ersatz).

AS Roma - Juventus Turin 2:2 (2:1). - Tore: 31. Veretout (Handspenalty) 1:0. 44. Ronaldo (Handspenalty) 1:1. 45. Veretout 2:1. 69. Ronaldo 2:2. - Bemerkung: 62. Gelb-Rote Karte gegen Rabiot (Juventus Turin).

Crotone - Milan 0:2 (0:1). - Tore: 45. Kessie (Foulpenalty) 0:1. 50. Diaz 0:2.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Spezia - Sassuolo 1:4. Hellas Verona - Udinese 1:0.

Rangliste:

1. Napoli 2/6 (8:0). 2. AC Milan 2/6 (4:0). 2. Hellas Verona 2/6 (4:0). 4. Juventus Turin 2/4 (5:2). 4. Sassuolo 2/4 (5:2). 6. Atalanta Bergamo 1/3 (4:2). 7. Lazio Rom 1/3 (2:0). 8. Inter Mailand 1/3 (4:3). 9. Benevento 1/3 (3:2). 10. Fiorentina 2/3 (4:4). 11. Genoa 2/3 (4:7). 12. Cagliari 2/1 (1:3). 13. AS Roma 2/1 (2:5). 14. Udinese 1/0 (0:1). 15. Bologna 1/0 (0:2). 15. Parma 1/0 (0:2). 17. Spezia 1/0 (1:4). 18. Torino 2/0 (2:5). 19. Sampdoria Genua 2/0 (2:6). 20. Crotone 2/0 (1:6).