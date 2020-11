Nach den Texanern gewann in der Nacht auf Mittwoch auch Seattle seinen Achtelfinal. Beim 3:1-Sieg gegen den Los Angeles FC brachte der uruguayische Nationalspieler Nicolas Lodeiro das Heimteam früh in Führung, und der Schweizer Goalie Frei verhinderte in der 22. Minute den Ausgleich, indem er einen Foulpenalty hielt.

Der Viertelfinal zwischen den Sounders und Dallas mit dem ehemaligen Schweizer Internationalen Ziegler als Captain findet kommende Woche in Seattle statt.