Griezmann erlitt Muskelverletzung

Der 29-jährige Stürmer erlitt beim 1:0-Sieg bei Real Valladolid eine Verletzung des Quadrizeps am rechten Oberschenkel.

Barcelonas Trainer Quique Setién erklärte nach dem Spiel, Griezmann habe um seine Auswechslung gebeten. Der in Barcelona zuletzt glücklose Weltmeister mit Frankreich lief in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf.

Durch den Erfolg ist Titelverteidiger Barcelona wieder bis auf einen Punkt an Leader Real Madrid herangerückt. Der Rekordmeister kann am Montagabend mit einem Sieg in Granada aber wieder auf vier Punkte davonziehen.