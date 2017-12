Oberlin hatte grossen Anteil an der Qualifikation für die Achtelfinals und erzielte in der Gruppenphase vier Treffer für den Schweizer Meister.

Oberlin befindet sich in guter Gesellschaft. Auch die ebenfalls gewählten Stars wie Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Marco Asensio von Real Madrid sind unter 24 Jahre alt und gaben in der laufenden Saison ihr Debüt in der Königsklasse.