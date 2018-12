Hannover musste den Ausgleich durch einen Foulpenalty in der 90. Minute hinnehmen und verpasste es damit, zu einem der rar gewordenen Erfolgserlebnisse zu kommen. Die Niedersachsen haben fünf der vorangegangenen sechs Wettbewerbsspiele verloren.

Pirmin Schwegler spielte in Hannovers Mittelfeld erstmals nach der Ende Oktober zugezogenen Fussverletzung von Anfang an. Nach 74 Minuten wurde der Luzerner ersetzt.

Das vermeintliche Siegestor erzielte Stürmer Hendrik Weydandt in der 12. Minute. Seit dem mittlerweile als Überraschung zu wertenden 0:0 gegen Borussia Dortmund in der 2. Runde Ende August haben die Hannoveraner in allen Partien mindestens ein Tor kassiert.

Telegramm und Rangliste

Mainz - Hannover 1:1 (0:1). - 23'305 Zuschauer. - Tore: 12. Weydandt 0:1. 90. Brosinski (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Hannover bis 74. mit Schwegler. 101. Gelb-Rote Karte gegen Sorg (Hannover).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 14/36 (39:14). 2. Bayern München 14/27 (28:18). 3. Borussia Mönchengladbach 13/26 (30:16). 4. RB Leipzig 14/25 (24:13). 5. Eintracht Frankfurt 14/23 (30:17). 6. Hertha Berlin 14/23 (22:20). 7. Hoffenheim 14/22 (30:21). 8. Werder Bremen 14/21 (24:23). 9. Wolfsburg 14/19 (20:20). 10. Mainz 05 14/19 (13:15). 11. Bayer Leverkusen 14/18 (20:25). 12. SC Freiburg 14/17 (19:22). 13. Schalke 04 14/14 (15:20). 14. Augsburg 14/13 (20:23). 15. VfB Stuttgart 13/11 (9:26). 16. 1. FC Nürnberg 14/11 (14:33). 17. Hannover 96 14/10 (16:29). 18. Fortuna Düsseldorf 14/9 (14:32).