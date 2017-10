Aus zuverlässigen Quellen war zu erfahren, dass an der Geschichte etwas dran sei. Perfekt war der Deal aber auch am Donnerstag zunächst noch nicht. Der FC Bayern und die 72-jährige Trainer-Legende, die sich vor vier Jahren mit dem Triple (Meister, Cupsieger, Champions League) in den Ruhestand zurückgezogen hat, arbeiten noch an Detailfragen.

Nach der Trennung von Carlo Ancelotti in der Vorwoche scheint eine Verpflichtung von Heynckes bis Ende Saison für die schwach in die Saison gestarteten Bayern viele Vorteile zu haben: Zum einen verschafft sich der Verein Zeit, eine langfristige Lösung zu suchen. Der Hoffenheimer Coach Julian Nagelsmann gilt weiter als ein Kandidat für die Zukunft.

Andererseits wird Heynckes als Bayern-Kenner und Erfolgscoach offensichtlich zugetraut, die verunsicherte und durch Missstimmung geschwächte Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. In der Bundesliga hat der Titelverteidiger fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund, in der Champions League setzte es jüngst ein 0:3 bei Paris Saint-Germain. In allen Wettbewerben sind die Erfolgschancen aber weiter intakt.

Wenn es den Bayern tatsächlich gelingt, Heynckes zu einem Comeback zu überreden, wäre dies eine der grössten Überraschungen in der Bundesliga der letzten Jahre. Seit dem Abschied aus München hatte sich der frühere Bundesliga-Torschützenkönig ins niederrheinische Nettetal zurückgezogen. Heynckes mied das Rampenlicht des Business. Eine Rückkehr auf die ganz grosse Bühne schien bislang völlig ausgeschlossen.

Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 14. Oktober gegen Freiburg.