Eine Doublette von Raheem Sterling (54.) und Leroy Sané (56.) entschied die Partie zugunsten der Gäste aus Manchester. Den Führungstreffer für die Mannschaft von Pep Guardiola schoss Danilo, dessen Schuss in der 18. Minute von einem Verteidiger von Huddersfield unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt wurde.

Während Manchester City den Rückstand auf Liverpool wieder auf vier Punkte verkürzte, schaffte Huddersfield in der ersten Partie nach dem Abgang von Trainer David Wagner noch nicht die sportliche Wende. Für Huddersfield war es die zehnte Niederlage in den letzten elf Spielen, wobei das Team aus dem Norden Englands in diesen ganze fünf Treffer schoss.

Der neue Coach Mark Hudson verzichtete auf die Dienste von Florent Hadergjonaj, der 90 Minuten auf der Bank sass.

Kurztelegramm und Tabelle

Huddersfield Town - Manchester City 0:3 (0:1). - 24'190 Zuschauer. - Tore: 18. Danilo 0:1. 54. Sterling 0:2. 56. Sané 0:3. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Rangliste: 1. Liverpool 23/60 (54:13). 2. Manchester City 23/56 (62:17). 3. Tottenham Hotspur 22/48 (46:22). 4. Chelsea 23/47 (40:19). 5. Arsenal 23/44 (48:32). 6. Manchester United 23/44 (46:33). 7. Watford 23/33 (32:32). 8. Wolverhampton 23/32 (27:31). 9. Leicester City 23/31 (29:29). 10. West Ham United 23/31 (30:34). 11. Everton 23/30 (34:33). 12. Bournemouth 23/30 (33:42). 13. Brighton & Hove Albion 23/26 (25:32). 14. Crystal Palace 23/22 (23:32). 15. Southampton 23/22 (25:40). 16. Burnley 23/22 (23:43). 17. Newcastle United 23/21 (19:31). 18. Cardiff City 23/19 (19:44). 19. Fulham 22/14 (20:49). 20. Huddersfield Town 23/11 (13:40).