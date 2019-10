Der 32-jährige Captain von Tottenham kugelte sich am Samstag in der Premier League gegen Brighton (0:3) den Ellenbogen aus.

Lloris kommt um einen Operation herum, wird aber nicht vor Ende 2019 im Mannschaftstraining zurückerwartet. Damit verpasst der 113-fache Internationale auch die nächsten EM-Qualifikationsspiele. Am Freitag in Island und am Montag gegen die Türkei wird Steve Mandanda für die Franzosen im Tor stehen.