Ibrahimovic denkt an Rückkehr ins Nationalteam

"Derjenige, der die Nationalmannschaft nicht vermisst, hat seine Karriere beendet. Und ich habe meine noch nicht beendet", so der 39-jährige Stürmer von Milan weiter. Vor wenigen Tagen hatte der schwedische Nationalcoach Janne Anderson gesagt: "Ob Ibrahimovic für uns ein Thema wird? Er muss es selbst wirklich wollen."

Die Rückkehr im Hinblick auf die EM 2021 wurde deshalb diskutiert, weil Ibrahimovic derzeit in grosser Form aufspielt. Für Milan erzielte er in dieser Saison in sechs Serie-A-Einsätzen zehn Tore. Gegen die Spitzenteams Inter Mailand, AS Roma und Napoli schoss er je zwei Treffer.

Ibrahimovic hatte nach der EM 2016 den Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Er erzielte für Schweden in 116 Länderspiel 62 Tore.