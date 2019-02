Auch für diesen ist der Entscheid unerwartet gekommen, aber nach wenigen Minuten Bedenkzeit hat er die Aufgabe angenommen. Nach zweieinhalb Jahren als Co-Trainer fühlte er sich bereit, die Mission Klassenerhalt in Angriff zu nehmen. «Ich verspüre schon Druck», sagt Henchoz, «aber einen positiven.»

Was Druck ist, hat er vor allem in seinen Jahren als Spieler des FC Liverpool erfahren. Als er in jedem Training bestätigen musste, zurecht dieses berühmte rote Trikot zu tragen. Zehn Jahre war er Profi auf der Insel, auch für Blackburn, Wigan und Celtic hat er gespielt und dann in England die Trainerlizenz erworben.

Missverständnis in Bulle

Als er 2009 in seiner engeren Heimat den Erstligisten FC Bulle übernahm, merkte er bald, dass der Amateurfussball nicht seine Welt ist. Die Spieler längst nicht so lernbegierig sind, wie er es sich gewünscht hätte. So war bereits nach 14 Spielen und schlechten Resultaten Schluss im Greyerzerland. Henchoz nützte die freie Zeit, bereiste mit Asien einen Kontinent, auf dem jeder, der einmal für Liverpool gespielt hat, nicht um Anerkennung betteln muss und gab sein Wissen und seine Erfahrung an Nachwuchsakademien weiter.