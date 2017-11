Saransk

300'000 Einwohner

Die zentralrussische Stadt ist die Hauptstadt der Republik Mordwinien, einer Region, in der die Ursprünge der finno-ugrischen Sprachen (u.a. Ungarisch und Finnisch) liegen. Saransk ist ein Eisenbahnknotenpunkt und gilt als bedeutende Industriestadt. Sie gehört zudem zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität in Russland. 2013 meldete der französische Schauspieler und Putin-Freund Gérard Depardieu

in Saransk seinen Wohnsitz an.

Mordwinien-Arena

44'442 Plätze

Neubau

Kosten: ca. 300 Millionen Euro