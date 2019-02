Die Schweizer Länderspiel-Premiere gegen Gibraltar geht am Sonntag, 8. September 2019, 18.00 Uhr in Sitten über die Bühne. Irland gastiert am Dienstag, 15. Oktober, 20.45 Uhr, in Genf. Die Ticket-Vorverkäufe werden rund einen Monat vor dem jeweiligen Spiel beginnen.

Die Mannschaft von Nationalcoach Vladimir Petkovic, die das Jahr 2018 auf Platz 1 der Europa-Rangliste abgeschlossen hat und für das Final-Four-Turnier der Nations League im Juni 2019 in Portugal (mit England, Holland und Portugal) qualifiziert ist, startet die Qualifikation für die EM 2020 am Samstag, 23. März, auswärts in Georgien. Ihr erstes Heimspiel der Kampagne trägt die Schweiz am Dienstag, 26. März 2019, in Basel aus. Gegner im St. Jakob-Park ist Dänemark.

Die Schweiz spielte letztmals im Juni 2010 in Sitten. Im damals vorletzten Vorbereitungsspiel auf die WM 2010 in Südafrika siegte Costa Rica 1:0. Ans bisher letzte Spiel in Genf sind die Erinnerungen positiver: Am 25. März 2017 gelang mit dem 1:0 gegen Lettland ein Schritt Richtung WM-Endrunde 2018 in Russland.