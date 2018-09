Radja Nainggolan war der Königstransfer von Inter Mailand in diesem Sommer. Für den Mittelfeldspieler aus Belgien, er kam von der AS Roma, haben die Mailänder knapp 40 Millionen Euro hingeblättert. In den ersten zwei Spielen fehlte Nainggolan - und wurde beim 0:1 gegen Sassuolo und beim 2:2 gegen Torino vermisst.

In Bologna war er nun dabei und führte Inter mit seinem Führungstor in der 67. Minuten auf die Siegesstrasse. Er traf mit einem Flachschuss aus zwölf Metern. Der eingewechselte Antonio Candreva sowie Ivan Perisic schossen die weiteren Treffer in der Schlussphase. Inter musste kurzfristig auf Topskorer Mauro Icardi verzichten. Der Argentinier klagte über Schmerzen an den Adduktoren.

Für Bologna und Blerim Dzemaili ging der Saisonstart unter dem neuen Trainer Filippo Inzaghi damit gründlich daneben. Das Team aus der Romagna wartet noch auf den ersten Sieg und die ersten Tore. Eine Niederlage gegen Inter ist kein Unfall. Das waren aber die ersten beiden Ergebnisse: 0:1 gegen SPAL Ferrara und 0:0 gegen Aufsteiger Frosinone.

Cristiano Ronaldo wartet auch nach der 3. Runde auf seinen ersten Treffer in der Serie A. Beim 2:1-Sieg von Meister und Leader Juventus Turin bei Aufsteiger Parma schossen Mario Mandzukic und Blaise Matuidi die Tore. Ähnlich verhalten ist Ronaldo schon vor einem Jahr bei Real Madrid in die Saison gestartet. Damals erzielte er den ersten Treffer erst im vierten Spiel.

Telegramm:

Bologna - Inter Mailand 0:3 (0:0). - 26'082 Zuschauer. - Tore: 67. Nainggolan 0:1. 82. Candreva 0:2. 84. Perisic 0:3. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili (verwarnt).

Parma - Juventus Turin 1:2 (1:1). - Tore: 2. Mandzukic 0:1. 33. Gervinho 1:1. 58. Matuidi 1:2.

Rangliste:

1. Juventus Turin 3/9 (7:3). 2. Napoli 2/6 (5:3). 3. SPAL Ferrara 2/6 (2:0). 4. Atalanta Bergamo 2/4 (7:3). 5. Sassuolo 2/4 (3:2). 5. Udinese 2/4 (3:2). 7. Inter Mailand 3/4 (5:3). 8. AS Roma 3/4 (5:5). 9. Fiorentina 1/3 (6:1). 10. Genoa 1/3 (2:1). 11. Empoli 2/3 (3:2). 12. AC Milan 2/3 (4:4). 13. Torino 2/1 (2:3). 14. Cagliari 2/1 (2:4). 15. Frosinone 2/1 (0:4). 16. Parma 3/1 (3:5). 17. Bologna 3/1 (0:4). 18. Sampdoria Genua 1/0 (0:1). 19. Lazio Rom 2/0 (1:4). 20. Chievo Verona 2/0 (3:9).