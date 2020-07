Inter Mailand lässt in Rom Punkte liegen

Der erste Verfolger Inter Mailand verlor am Sonntagabend bei der AS Roma mit einem 2:2 zwei weitere Punkte. Die Interisti gingen durch ein Tor des niederländischen Verteidigers Stefan De Vrij nach einer Viertelstunde in Führung, aber in den letzten Minuten mussten sie froh sein, durch einen von Romelu Lukaku verwerteten Foulpenalty wenigstens noch ausgleichen zu können.

Vor den letzten vier Runden des Betriebs in der Serie A wird Juventus im schlechtesten Fall - bei einer Niederlage gegen Lazio - mit fünf Punkte voraus liegen. Bei einem Sieg würde der Serienmeister, der indessen keines seiner letzten drei Spiele gewonnen hat, den Vorsprung auf acht Punkte anwachsen lassen.

Telegramme und Rangliste

Genoa - Lecce 2:1 (1:0). - Tore: 7. Sanabria 1:0. 60. Mancosu 1:1. 81. Gabriel (Eigentor) 2:1. - Bemerkungen: Genoa ohne Behrami (nicht im Aufgebot). 45. Mancosu (Lecce) schiesst Handspenalty über das Tor.

Napoli - Udinese 2:1 (1:1). - Tore: 22. De Paul 0:1. 31. Milik 1:1. 94. Politano 2:1.

Roma - Inter Mailand 2:2 (1:1). - Tore: 15. De Vrij 0:1. 45. Spinazzola 1:1 57. Mchitarjan 2:1. 87. Lukaku (Foulpenalty) 2:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 33/77 (70:35). 2. Inter Mailand 34/72 (74:36). 3. Atalanta Bergamo 34/71 (94:44). 4. Lazio Rom 33/69 (68:35). 5. AS Roma 34/58 (63:46). 6. Napoli 34/56 (55:45). 7. AC Milan 34/56 (53:43). 8. Sassuolo 34/48 (63:58). 9. Hellas Verona 34/45 (42:42). 10. Bologna 34/43 (48:57). 11. Cagliari 34/42 (49:50). 12. Fiorentina 34/42 (43:45). 13. Sampdoria Genua 34/41 (45:56). 14. Parma 34/40 (47:50). 15. Torino 34/37 (41:62). 16. Udinese 34/36 (32:48). 17. Genoa 34/33 (42:64). 18. Lecce 34/29 (42:76). 19. Brescia 34/24 (32:71). 20. SPAL Ferrara 34/19 (24:64).