Ein Hands von Aussenverteidiger Davide Santon im eigenen Strafraum leitete Inters erste Liga-Niederlage der Saison ein. Rodrigo De Paul verwertete den fälligen Penalty sicher zum 2:1. Kurz nach Behramis Einwechslung besorgte Antonin Barak mit dem dritten Treffer die Entscheidung für die Gäste.

Auf das frühe 0:1, das Widmer nach einer Viertelstunde mit einer scharfen Hereingabe nach einer Finte im Strafraum vorbereitet hatte, hatte Mauro Icardi wenig später mit seinem 17. Ligatreffer noch antworten können. In der Folge konnte auch der Serie-A-Topskorer Inters erste Niederlage nicht verhindern.

Durch den Ausrutscher eine Woche nach dem 0:0 im Spitzenkampf gegen Juventus können Napoli (am Samstagabend in Torino) und Juve (am Sonntag in Bologna) Inter am Wochenende von der Spitze verdrängen.

Serie A. Die 17. Runde vom Samstag:

Inter Mailand - Udinese 1:3 (1:1). - Tore: 14. Lasagna 0:1. 16. Icardi 1:1. 61. De Paul (Handspenalty) 1:2. 77. Barak 1:3. - Bemerkung: Udinese mit Widmer (verwarnt) und Behrami (ab 74.).

Die weiteren Spiele: Torino - Napoli (18.00 Uhr). AS Roma Cagliari (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Inter Mailand 17/40 (34:13). 2. Napoli 16/39 (35:10). 3. Juventus Turin 16/38 (41:14). 4. AS Roma 15/35 (27:10). 5. Lazio Rom 15/32 (36:19). 6. Sampdoria Genua 15/27 (30:22). 7. AC Milan 16/24 (23:21). 8. Atalanta Bergamo 16/23 (23:20). 9. Torino 16/23 (22:22). 10. Fiorentina 16/22 (26:19). 11. Chievo Verona 16/21 (17:26). 12. Bologna 16/21 (19:20). 13. Udinese 16/21 (26:25). 14. Cagliari 16/17 (16:27). 15. Sassuolo 16/14 (10:28). 16. Genoa 16/13 (14:22). 17. Crotone 16/12 (12:32). 18. SPAL Ferrara 16/11 (15:28). 19. Hellas Verona 16/10 (14:32). 20. Benevento 16/1 (8:38).