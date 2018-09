Die Belgier mussten in Reykjavik nicht an ihre Grenzen gehen. Die Mannschaft des spanischen Trainers Roberto Martinez kontrollierte nach einer etwas mühevollen Startviertelstunde die Partie ohne grossen Aufwand. Innerhalb von knapp dei Minuten sorgte sie für den frühen entscheidenden Unterschied. Eden Hazard verwandelte in der 28. Minute einen Foulpenalty, und Romelu Lukaku stand nach einem Eckball richtig, um auf 2:0 zu erhöhen. Der Stürmer von Manchester United traf in der 81. Minute auch zum Endstand. Es war sein 43. Treffer im 77. Länderspiel.

Auf eine Reaktion der Isländer nach dem belgischen Doppelschlag warteten die heimischen Fans vergeblich. Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Coach Erik Hamren zeigten die Nordländer mehr Schwächen als Stärken. Selbst der Kampfgeist erreichte nach dem Seitenwechsel nicht mehr das übliche Niveau. Die Begeisterung der Startminuten, als Island mit Pressing und Konterspiel einige gute Szenen hatte, verpuffte angesichts der technischen Überlegenheit der Belgier rasch. Bald schien Hamrens Team vor allem darauf bedacht, den Schaden zu minimieren.

Wie schon beim 0:6 in der Schweiz fehlten bei den Isländern Gunnarsson und Finnbogason, der Captain und die Sturmspitze. Und wie schon in St. Gallen konnten die beiden Teamstützen nicht vergessen gemacht werden. Belgien musste auf Kevin de Bruyne und Marouane Fellaini verzichten. Doch die "Diables Rouges" haben andere personelle Ressourcen als die Isländer. Die Schweiz spielt am Freitag, 12. Oktober, in Brüssel gegen Belgien.

Kroatien in Spanien deklassiert

Ein Schweizer in Diensten Kroatiens erlebte eine albtraumhaftes 100. Länderspiel und Debüt in der Nations League. Ivan Rakitic, der als achter Kroate diese Marke erreichte, ging mit dem WM-Zweiten in Spanien mit 0:6 unter. Der Weltmeister von 2010 demontierte die Gäste nach allen Regeln der Kunst. Mitte der ersten Halbzeit eröffnete Saul Niguez in seiner Geburtsstadt Elche den Torreigen. Noch vor der Pause sorgte Marco Asensio mit Weitschüssen für zwei weitere Treffer - der erste landete direkt im Tor, der zweite via Latte und Goalie Lovre Kalinic.

Luis Enrique sah in seinem ersten Heimspiel als Nationaltrainer Spaniens die ganze Palette an Fussballkunst. Nach der Pause schloss Rodrigo einen schnellen Angriff zum 4:0 ab, Sergio Ramos verwertete einen Eckball mit dem Kopf, und Isco erhöhte dank einer herrlichen Finte auf 6:0.

Telegramme und Ranglisten

Island - Belgien 0:3 (0:2)

Reykjavik. - SR Karasew (RUS). - Tore: 29. Hazard (Foulpenalty) 0:1. 31. Lukaku 0:2. 81. Lukaku 0:3.

Island: Halldorsson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ingason, Magnusson; Sigurjonsson, Birkir Bjarnason, Hallfredsson (84. Traustason), Skulason (80. Palsson); Gylfi Sigurdsson; Bödvarsson (70. Sigthorsson).

Belgien: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans (80. Dembélé), Carrasco (70. Chadli); Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard (89. Thorgan Hazard).

Bemerkungen: Island ohne Gunnarsson und Finnbogason (beide verletzt). Belgien ohne De Bruyne und Fellaini (beide verletzt). Verwarnungen: 55. Saevarsson (Foul).

Spanien - Kroatien 6:0 (3:0)

Elche. - SR Bastien (FRA). - Tore: 24. Niguez 1:0. 33. Asensio 2:0. 35. Kalinic (Eigentor) 3:0. 50. Rodrigo 4:0. 57. Ramos 5:0. 70. Isco 6:0.

Spanien: De Gea; Carvajal (75. Azpilicueta), Nacho, Ramos, Gaya; Niguez (65. Thiago), Busquets (59. Rodri), Ceballos; Isco, Rodrigo, Asensio.

Kroatien: Kalinic; Vrsaljko (20. Rog), Mitrovic, Vida, Pivaric; Brozovic (62. Pjaca), Rakitic; Kovacic, Modric, Perisic; Santini (71. Livaja).

Bosnien-Herzegowina - Österreich 1:0 (0:0)

Zenica. - 10'000 Zuschauer. - SR Buquet (FRA). - Tor: 78. Dzeko 1:0. - Bemerkungen: Österreich mit Lindner (GC).

Nations League. Liga A. Rangliste der Gruppe 2: 1. Schweiz 1/3 (6:0). 2. Belgien 1/3 (3:0). 3. Island 2/0 (0:9).

Nations League. Liga A. Rangliste der Gruppe 4: Rangliste : 1. Spanien 2/6 (8:1). 2. England 1/0 (1:2). 3. Kroatien 1/0 (0:6).

Nations League. Liga B. Rangliste der Gruppe 3: 1. Bosnien-Herzegowina 2/6 (3:1). 2. Nordirland 1/0 (1:2). 3. Österreich 1/0 (0:1).