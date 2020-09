Jamie Vardy sorgt für Debakel von Manchester City

So viele Gegentore hat Manchester City in der Premier League letztmals in der Saison 2007/08 kassiert; damals wurde der Klub noch nicht mit Geld aus Abu Dhabi finanziert und dümpelte im Mittelfeld der englischen Meisterschaft.

Jamie Vardy, Leicester Citys Torschützenkönig der letzten Saison, sorgte mit drei Toren und der 3:1-Führung bis zur 58. Minute für die Vorentscheidung. Damit steht der Topskorer nach drei Runden bereits wieder bei fünf Toren.

Insgesamt erzielte Leicester City in Manchester drei Treffer mittels Foulpenalty - und liegt auch deshalb nach drei Runden mit neun Punkten und 12:4 Toren an der Spitze der Premier League.

Telegramme:

Manchester City - Leicester City 2:5 (1:1). - Tore: 4. Mahrez 1:0. 37. Vardy (Foulpenalty) 1:1. 54. Vardy 1:2. 58. Vardy (Foulpenalty) 1:3. 77. Maddison 1:4. 84. Aké 2:4. 88. Tielemans (Foulpenalty) 2:5.

Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (1:0). - Tore: 25. Lucas 1:0. 97. Wilson (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (verletzt).

Weitere Resultate vom Sonntag: Sheffield United - Leeds United 0:1.

Rangliste:

1. Leicester City 3/9 (12:4). 2. Everton 3/9 (8:3). 3. Arsenal 2/6 (5:1). 4. Liverpool 2/6 (6:3). 5. Crystal Palace 3/6 (5:3). 6. Leeds 3/6 (8:7). 7. Tottenham Hotspur 3/4 (6:4). 8. Chelsea 3/4 (6:6). 9. Newcastle United 3/4 (3:4). 10. Aston Villa 1/3 (1:0). 11. Wolverhampton 2/3 (3:3). 12. Manchester City 2/3 (5:6). 13. Manchester United 2/3 (4:5). 14. Brighton & Hove Albion 3/3 (6:6). 15. Southampton 3/3 (3:6). 16. West Bromwich Albion 3/1 (5:11). 17. Burnley 2/0 (2:5). 18. West Ham United 2/0 (1:4). 19. Fulham 2/0 (3:7). 20. Sheffield United 3/0 (0:4).