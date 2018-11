Am Mittwoch (19:00 Uhr) testet die Schweiz in Lugano gegen Katar. Das Spiel soll ein Aufwärmen sein, für das Entscheidungsspiel in der Nations League gegen Belgien am kommenden Sonntag. Die erste Halbzeit lässt allerdings zu wünschen übrig. Es sind noch keine Tore gefallen. Machen es die Schweizer in Durchgang 2 besser? Verfolgen Sie die Partie jetzt im Liveticker.