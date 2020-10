Der 76-fache Schweizer Internationale bestritt letzte Saison nur zwei Spiele für Sion und fünf für Neuchâtel Xamax. Er war öfters verletzt.

Die dänische 1. Division bedeutet für Djourou das fünfte Engagement in einer ausländischen Liga. Er hatte davor in England (Arsenal und Birmingham), in Deutschland (Hamburger SV und Hannover), in der Türkei (Antalyaspor) und in Italien (SPAL Ferrara) gespielt.