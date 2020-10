Joker Vardy bringt Leicester gegen Arsenal den Sieg

Zwanzig Minuten nach der Einwechslung und zehn Minuten vor Schluss erzielte der 33-jährige Angreifer das einzige Tor der Partie. Vardy hatte zuletzt in der Meisterschaft und der Europa League mit muskulären Problemen passen müssen. Gegen die Gunners stellte er mit seinem sechsten Saisontor seine Qualitäten wieder unter Beweis. Vardys Kopfball zum 1:0 war der einzige Torschuss der Gäste in der regulären Spielzeit. Arsenal entglitt die Partie in der Schlussphase nachdem die Londoner vor der Pause fast nach Belieben dominiert, aber nicht getroffen hatten.

Als letztes Team in der englischen Topliga verlor am Sonntag Leader Everton erstmals. Bei Southampton unterlag das Team von Carlo Ancelotti am Sonntag 0:2, behält allerdings die Tabellenführung vor dem punktgleichen Stadtrivalen Liverpool.

Telegramm und Rangliste:

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1:1 (0:0). - Tore: 80. Jimenez 1:0. 89. Murphy 1:1. - Bemerkung: Newcastle mit Schär.

Arsenal - Leicester City 0:1 (0:1). - Tor: 80. Vardy 0:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Rangliste: 1. Everton 6/13 (14:9). 2. Liverpool 6/13 (15:14). 3. Aston Villa 5/12 (12:5). 4. Leicester City 6/12 (13:8). 5. Leeds United 6/10 (12:9). 6. Southampton 6/10 (10:9). 7. Crystal Palace 6/10 (8:9). 8. Wolverhampton Wanderers 6/10 (6:8). 9. Chelsea 6/9 (13:9). 10. Arsenal 6/9 (8:7). 11. Tottenham Hotspur 5/8 (15:8). 12. Manchester City 5/8 (8:8). 13. West Ham United 6/8 (12:8). 14. Newcastle United 6/8 (8:10). 15. Manchester United 5/7 (9:12). 16. Brighton & Hove Albion 5/4 (9:11). 17. West Bromwich Albion 5/2 (5:13). 18. Burnley 4/1 (3:8). 19. Sheffield United 6/1 (3:9). 20. Fulham 6/1 (5:14).