Entscheidend bei Juventus' 2:1-Auswärtssieg im hochklassigen und ereignisreichen Spitzenspiel waren der Platzverweis gegen Napoli-Goalie Alex Meret Mitte der ersten Halbzeit wegen eines Notbremse-Fouls an Cristiano Ronaldo und verschossener Penalty Napolis in der 84. Minute. Seine gut 25-minütige Überzahl nutzte der Titelhalter zu zwei Toren. Zuerst verwertete Miralem Pjanic den fälligen Freistoss aus rund 18 Metern direkt, zehn Minuten später erhöhte Emre Can auf 2:0.

Weil Pjanic kurz nach dem Seitenwechsel für ein Handspiel die Gelb-Rote Karte sah, blieb es bis zuletzt spannend. Mehr als der Anschlusstreffer durch José Callejon schaute für die Neapolitaner einzig deshalb nicht heraus, weil Lorenzo Insigne in der 84. Minute einen strittigen Handspenalty an den Pfosten schoss. Es wäre das 2:2 gewesen.

Telegramme und Rangliste:

Udinese - Bologna 2:1 (1:1). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 24. De Paul (Foulpenalty) 1:0. 39. Palacio 1:1. 80. Pussetto 2:1. - Bemerkungen: Udinese ohne Behrami (verletzt), Bologna mit Dzemaili (bis 76.).

Atalanta Bergamo - Fiorentina 3:1 (2:1). - 18'796 Zuschauer. - Tore: 3. Muriel 0:1. 28. Ilicic 1:1. 34. Gomez 2:1. 59. Gosens 3:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (bis 88./verwarnt/Assist zum 1:1), Fiorentina mit Edimilson Fernandes.

Napoli - Juventus 1:2 (0:2). - Tore: 28. Pjanic 0:1. 39. Can 0:2. 61. Callejon 1:2. - Bemerkungen: 25. Rote Karte gegen Napoli-Goalie Meret (Notbremse). 29. Pfostenschuss Zielinski (Napoli). 47. Gelb-Rote Karte gegen Pjanic (Juventus/Hands). 84. Insigne (Napoli) schiesst Handspenalty an den Pfosten.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Torino - Chievo Verona 3:0. Genoa - Frosinone 0:0. SPAL Ferrara - Sampdoria Genua 1:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 26/72 (55:16). 2. Napoli 26/56 (47:20). 3. AC Milan 26/48 (39:22). 4. Inter Mailand 26/47 (38:22). 5. AS Roma 26/44 (49:36). 6. Lazio Rom 25/41 (36:27). 7. Torino 26/41 (33:22). 8. Atalanta Bergamo 26/41 (54:37). 9. Sampdoria Genua 26/39 (43:33). 10. Fiorentina 26/36 (41:32). 11. Sassuolo 26/31 (35:41). 12. Parma 26/30 (28:40). 13. Genoa 26/30 (32:41). 14. Cagliari 26/27 (23:37). 15. Udinese 25/25 (21:32). 16. SPAL Ferrara 26/23 (23:39). 17. Empoli 26/22 (33:51). 18. Bologna 26/18 (20:40). 19. Frosinone 26/17 (19:49). 20. Chievo Verona 26/10 (19:51).