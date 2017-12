Ein ehemaliger Liebling der Neapolitaner war für die 0:1-Niederlage der Süditaliener veranwortlich. Während drei Saisons schoss der Argentinier Gonzalo Higuain seine Tore für die SSC Napoli - in 147 Spielen waren es deren 92. Dementsprechend beliebt war er bis zu seinem Wechsel nach Turin im Juli 2016. Spätestens durch sein neuntes Saisontor im Spitzenspiel zwischen Napoli und Juventus Turin dürfte der 29-Jährige auch beim letzten Fan der Süditaliener endgültig in Ungnade gefallen sein.

In der 13. Minute schloss der Stürmer einen schnell vorgetragenen Gegenangriff der Turiner nach Zuspiel von Landsmann Paulo Dybala ab. Es war der Treffer, der nicht nur das Spitzenspiel zu Gunsten Turins entschied, Higuains Tor bedeutete für Napoli überdies die erste Saisonniederlage in der Serie A. Die Turiner schlossen dank dem Sieg bis auf einen Punkt zu Spitzenreiter Napoli auf.

Dabei hatten die Vorzeichen bei Juventus Turin vor dem Spitzenkampf in Neapel nicht unbedingt auf Sieg deuten lassen. Neben Stephan Lichtsteiner, der wegen Oberschenkel-Problemen passen musste, standen Massimiliano Allegri auch Mario Mandzukic und Benedikt Höwedes nicht zur Verfügung. Zudem machten vor dem Spiel Gerüchte über eine mögliche Abwesenheit Higuains die Runde, der Stürmer hatte sich Anfang Woche an der Hand operieren lassen.

Für Napoli-Coach Maurizio Sarri und die Azzuri dürfte es nur wenig tröstlich sein, dass sich Napoli in der Liga so lange schadlos hielt wie seit der Meistersaison 1989/90 nicht mehr. In der Saison, die bislang den letzten Meistertitel für die Süditaliener bedeutete, war die Società Sportiva Calcio Napoli während den ersten 17. Runden ohne Niederlage geblieben.

Roma zurück auf der Siegesstrasse

Fünf Tage nach dem Ausrutscher gegen Genoa (1:1) erfüllte die AS Roma gegen Aufsteiger SPAL Ferrara die Pflicht wieder souverän. Beim 3:1-Heimsieg profitierten die Römer davon, dass Ferraras brasillianischer Verteidiger Felipe bereits nach neun Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte sah.

Napoli - Juventus Turin 0:1 (0:1). - Tor: 13. Higuain 0:1. - Bemerkung: Juventus ohne Lichtsteiner (verletzt).

AS Roma - SPAL Ferrara 3:1 (2:0). - 35'609 Zuschauer. - Tore: 19. Dzeko 1:0. 32. Strootman 2:0. 53. Pellegrini 3:0. 55. Viviani 3:1. - Bemerkungen: 9. Rot gegen Felipe (SPAL/Notbremse). 55. Alisson hält Foulpenalty von Viviani, der im Nachschuss trifft.

Rangliste: 1. Napoli 15/38 (35:10). 2. Juventus Turin 15/37 (41:14). 3. Inter Mailand 14/36 (28:10). 4. AS Roma 14/34 (27:10). 5. Lazio Rom 13/29 (33:15). 6. Sampdoria Genua 13/26 (27:18). 7. AC Milan 14/20 (19:18). 8. Bologna 14/20 (17:17). 9. Chievo Verona 14/20 (17:21). 10. Atalanta Bergamo 14/19 (20:18). 11. Torino 14/19 (18:20). 12. Fiorentina 14/18 (23:19). 13. Cagliari 14/15 (13:24). 14. Udinese 13/12 (18:24). 15. Crotone 14/12 (11:27). 16. Sassuolo 14/11 (8:24). 17. Genoa 14/10 (12:20). 18. SPAL Ferrara 15/10 (13:26). 19. Hellas Verona 14/9 (12:29). 20. Benevento 14/0 (6:34).