Tief in der Nachspielzeit drohte Lazio der Coup noch zu entgleiten. Joker Patric räumte einen Gegenspieler mit gestreckten Beinen aus dem Weg, der Referee zeigte aufgrund der Videoaufnahmen auf den Elfmeterpunkt. Paulo Dybala war dem Druck in der 97. Minuten aber nicht gewachsen, Lazios albanischer Keeper Thomas Strakosha wehrte den Foulpenalty des Argentiniers ab.

Nachdem der aktuelle Liga-Topskorer Ciro Immobile nach der Pause innerhalb von sieben Minuten mit zwei Treffern den Umschwung erzwungen hatte, reagierte der Titelhalter mit Stephan Lichtsteiner in der Startformation energisch. Doch der zweite Punktverlust nach dem 2:2 in Bergamo Anfang Oktober war nicht mehr abzuwenden.

Erstmals seit dem 23. August 2015 und einem 0:1 gegen Udinese traf der Serien-Champion im eigenen Stadion in der Meisterschaft auf unüberwindbaren Widerstand. Gegen Lazio endete ein veritabler Triumphzug nach 783 Tagen; in allen Wettbewerben waren die Bianconeri vor eigenem Anhang sogar während 57 Partien unschlagbar gut.

Resultat und Rangliste:

Juventus Turin - Lazio Rom 1:2 (1:0). - 40'544 Zuschauer. - Tore: 23. Douglas Costa 1:0. 47. Immobile 1:1. 54. Immobile (Foulpenalty) 1:2. - Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (bis 73.). 97. Strakosha (Lazio Rom) hält Foulpenalty von Dybala.

Das weitere Programm der 8. Runde. Am Samstag, 20.45 Uhr: AS Roma - Napoli. - Am Sonntag. 12.30 Uhr: Fiorentina - Udinese. 15.00 Uhr: Bologna - SPAL, Cagliari - Genoa, Crotone - Torino, Sampdoria Genua - Atalanta Bergamo, Sassuolo - Chievo Verona. 20.45 Uhr: Inter - AC Milan. - Montag, 20.45 Uhr: Hellas Verona - Benevento.

1. Napoli 7/21 (25:5). 2. Inter Mailand 7/19 (14:3). 3. Lazio Rom 8/19 (21:10). 4. Juventus Turin 8/19 (21:7). 5. AS Roma 6/15 (14:4). 6. Torino 7/12 (12:11). 7. AC Milan 7/12 (10:10). 8. Sampdoria Genua 6/11 (8:8). 9. Chievo Verona 7/11 (9:9). 10. Bologna 7/11 (6:7). 11. Atalanta Bergamo 7/9 (12:10). 12. Fiorentina 7/7 (10:10). 13. Udinese 7/6 (12:13). 14. Cagliari 7/6 (4:11). 15. SPAL Ferrara 7/5 (6:12). 16. Crotone 7/5 (4:12). 17. Sassuolo 7/4 (4:15). 18. Hellas Verona 7/3 (3:16). 19. Genoa 7/2 (5:11). 20. Benevento 7/0 (2:18).