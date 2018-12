Obwohl Ancelotti den einen oder anderen Spieler im Hinblick auf das entscheidende Champions-League-Spiel in Liverpool am Dienstag schonte bekundeten die Neapolitaner keine Probleme. Piotr Zielinski leitete den Erfolg mit seinem Tor in der 7. Minute früh ein. Die Treffer zum 3:0 und 4:0 erzielte sein polnischer Landsmann Arkadiusz Milik.

Napoli hat neu sechs Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Inter Mailand, das am Freitagabend dem Leader Juventus Turin mit 0:1 unterlag.

Telegramm:

Napoli - Frosinone 4:0 (2:0). - Tore: 7. Zielinski 1:0. 40. Ounas 2:0. 68. Milik 3:0. 84. Milik 4:0.

Juventus Turin - Inter Mailand 1:0. - Samstag: Cagliari - AS Roma 18.00. Lazio Rom - Sampdoria Genua 20.30. - Sonntag: Sassuolo - Fiorentina 12.30. Empoli - Bologna 15.00. Parma - Chievo Verona 15.00. Udinese - Atalanta Bergamo 15.00. Genoa - SPAL Ferrara 18.00. AC Milan - Torino 20.30.

1. Juventus Turin 15/43 (32:8). 2. Napoli 15/35 (32:14). 3. Inter Mailand 15/29 (27:13). 4. AC Milan 14/25 (24:18). 5. Lazio Rom 14/24 (20:16). 6. Torino 14/21 (19:16). 7. Parma 14/20 (15:18). 8. AS Roma 14/20 (24:18). 9. Sassuolo 14/20 (21:19). 10. Sampdoria Genua 14/19 (21:17). 11. Fiorentina 14/18 (18:13). 12. Atalanta Bergamo 14/18 (26:19). 13. Cagliari 14/16 (13:17). 14. Genoa 14/15 (19:29). 15. SPAL Ferrara 14/14 (13:23). 16. Empoli 14/13 (17:25). 17. Udinese 14/13 (12:18). 18. Bologna 14/11 (12:22). 19. Frosinone 15/8 (11:33). 20. Chievo Verona 14/2 (11:31).