Aber die Basler haben diese anstrengende Zeit souverän gemeistert, sind seit nunmehr 37 Tagen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zeit, sich darauf auszuruhen, bleibt aber keine. Vielmehr steht dem FCB eine Woche der Wahrheit bevor. Der FC Zürich, ZSKA Moskau und die Young Boys sind die Gegner, denen man sich in den nächsten acht Tagen stellen muss.

Es sind Duelle mit den direkten Konkurrenten in der Tabelle der Super League sowie dem Mitstreiter um den Einzug in den Achtelfinal der Champions League. «Ich nehme an, dass sich jeder bewusst ist, was für eine Woche auf uns zukommt. Das sind drei wichtige und interessante Spiele», sagte Raphael Wicky. «Wir vom Staff aber thematisieren das nicht. Ich mag es nicht, allzu weit zu antizipieren. Für uns zählt effektiv nur das nächste Spiel», ergänzte der FCB-Coach.

Wiedererstarkter FCZ

Deshalb werde im Klassiker vom Samstag – dem zweiten Aufeinandertreffen mit dem FC Zürich in dieser Saison und dem absoluten Spitzenspiel des Wochenendes – keine Rücksicht auf das kommende Spiel vom Dienstag gegen Moskau genommen. «Die Meisterschaft ist unser Hauptgeschäft. Darum werden wir auf Experimente oder auf das Schonen von Spielern verzichten.»

Man gehe nach Zürich, um drei Punkte zu holen. «Und das wird schwer genug. Denn das ist wieder ein sehr guter FC Zürich, der viel aus der Euphorie des Aufstiegs zieht, sehr eingespielt, physisch stark und gut organisiert ist. Wie solid sie sind, zeigt die Tatsache, dass sie mit YB die wenigsten Gegentore kassiert haben», erklärt Wicky die Stärken des nächsten Gegners.

Dass die Zürcher letztes Wochenende von GC eine 0:4-Klatsche kassiert haben, mache für ihn keinen Unterschied: «Manchmal kann man den Fussball nicht erklären. Ein Fehler kann reichen, und das Spiel sowie das Momentum kippen aufseiten des Gegners.»

Zurückkehrender Balanta

Der FCB-Trainer weiss, wovon er redet. Zu Beginn der Saison hatte er mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Aber seit dem letzten Aufeinandertreffen mit den Zürchern am 23. September läuft es dem Meister. Ein diskussionswürdiger Schiri-Entscheid für den FCB und gegen den FCZ führte die Basler damals zum 1:0-Sieg und in die Erfolgsspur.

Und jetzt kommt für diese kapitale Woche – nach der eine weitere Nati-Pause ansteht – auch noch Eder Balanta nach vier Spielsperren zurück in die Mannschaft. «Klar bin ich froh über seine Rückkehr. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und hat seine Aufgabe bisher sehr gut gemacht.» Die Pause habe aber auch etwas Gutes gehabt, weil der Kolumbianer diese hat nutzen können, um seine Kniebeschwerden auszukurieren. Er sei fit und könne auch problemlos am Samstag und am Dienstag spielen, so Wicky.

Verletzer Vailati

Ohnehin ist der FCB kaum von Verletzungen geplagt. Neben Ricky van Wolfswinkel fehlt nur Germano Vailati länger. Bei diesem ist seit heute nun klar, dass eine Operation unumgänglich ist, weil die konservativen Methoden bei der Behandlung seiner Schulterverletzung nicht angeschlagen haben.

Gravierend ist dies insofern im Tagesgeschäft nicht, weil Vailati ohnehin seit dieser Saison nur noch die Nummer drei im Tor ist. Aber auch die Verletzung des Topscorers van Wolfswinkel konnte bislang gut aufgefangen werden. Zu verdanken ist dies einem wiedererstarkten Kollektiv, das die Last des Toreschiessens wieder auf mehrere Schultern hat verteilen können.

Gelingt auch am Samstag das eine oder andere Tor, könnte der FCB mit einem positiven Gefühl in diese wichtige Woche starten. Im besten Fall hat er am Ende der Woche nicht nur den frühzeitigen Einzug in die Achtelfinals geschafft, sondern auch erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze erobert. Dazu muss zuerst der FCZ geschlagen werden. Das Momentum ist auf jeden Fall auf der Seite der Basler.