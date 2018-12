Zwar dominierte Winterthur die Partie über weite Strecken, die beste Chance besassen allerdings die Gäste. Nach einer guten halben Stunde traf der ehemalige Winterthur-Stürmer Silvio aus rund 15 Metern mit einem Vollspannschuss nur die Latte.

Nachdem Servette am Samstag gegen Lausanne (1:1) nach zuletzt sieben Siegen in Folge für einmal nicht das Punktemaximum hatte einfahren können, verpassten es die ersten beiden Verfolger, in der Tabelle Boden auf die Genfer gutzumachen. Der FC Wil liegt als Zweiter weiterhin fünf Punkte hinter Servette zurück, der Rückstand von Winterthur beläuft sich noch immer auf sechs Zähler.

Telegramm und Rangliste

Winterthur - Wil 0:0

2800 Zuschauer. - SR Cibelli.

Rangliste: 1. Servette 17/34 (35:14). 2. Wil 17/29 (21:15). 3. Winterthur 17/28 (26:25). 4. Lausanne-Sport 17/27 (30:19). 5. Schaffhausen 17/25 (24:27). 6. Aarau 17/20 (27:29). 7. Vaduz 17/19 (25:32). 8. Rapperswil-Jona 17/18 (22:28). 9. Kriens 17/16 (24:28). 10. Chiasso 17/15 (22:39).