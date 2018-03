Die Chance, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, hatten beide Mannschaften. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit bot sich kurz nach Wiederanpfiff Benjamin Kololli die goldene Möglichkeit zur Führung für die Gäste. Nach einem Halten von Dennis Hediger am früheren Thuner Simone Rapp scheiterte der Lausanner Mittelfeldspieler mit seinem Penalty an Thuns Keeper Guillaume Faivre, der den scharf getretenen Ball an den Pfosten lenkte.

Der Gastgeber schöpfte durch die starke Parade seines Torhüters Mut und nahm mit Fortdauer der Partie das Zepter in die Hand. Einem Thuner Erfolgserlebnis am nächsten kam Dejan Sorgic in der 71. Minute, als der Stürmer gleich zweimal an Lausannes Keeper Thomas Castella scheiterte. Ansonsten taten sich die viert- und fünftbeste Offensive der Liga für einmal schwer, gefällige Spielzüge und gute Chancen blieben Mangelware.

Nach fünf Niederlagen in Serie gewannen die Berner Oberländer immerhin wieder einmal einen Punkt und kletterten auf Kosten von Sion wieder auf Platz 9 der Tabelle. Und erstmals seit dem 1. Oktober blieb die schwächste Defensive der Liga ohne Gegentreffer. Lausanne wartet weiterhin auf den ersten Sieg im neuen Jahr, der Vorsprung der Waadtländer auf den Abstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Telegramm:

Thun - Lausanne-Sport 0:0

5586 Zuschauer. - SR Klossner.

Thun: Faivre; Joss (15. Ferreira), Lauper, Sutter, Facchinetti; Karlen, Hediger, Costanzo; Tosetti, Sorgic (86. Hunziker), Spielmann (70. Da Silva).

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat, Gétaz; Kololli, Schmid (70. Zeqiri), Pasche, Geissmann; Zidane (84. Margiotta); Rapp.

Bemerkungen: Thun ohne Alessandrini, Bürgy, Bigler, Gelmi, Glarner, Nikolic, Rodrigues, Schwizer (alle verletzt) und Kablan (gesperrt), Lausanne-Sport ohne Manière und Dominguez (beide verletzt). 2. Flanke von Tosetti auf die Latte. 49. Faivre lenkt Foulpenalty von Kololli an den Pfosten. Verwarnungen: 30. Spielmann (Reklamieren). 54. Zidane (Ballwegschlagen). 57. Rochat (Foul). 66. Lauper (Foul). 67. Gétaz (Foul). 69. Costanzo (Foul). 76. Karlen (Foul).