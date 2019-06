Buffon und die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain sind übereingekommen, den Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der Italiener kam in der zu Ende gegangenen Saison beim alten und neuen Meister in 25 Pflichtspielen zum Einsatz.

Vor seinem Wechsel in die französische Hauptstadt spielte Buffon während 17 Jahren für Juventus. Für den Transfer hatte der Verein aus Turin die damalige Rekordsumme von knapp 53 Millionen Euro an Buffons Stammklub Parma überwiesen.

Ein Champions-League-Titel fehlt

Mit der italienischen Nationalmannschaft, für die er 176 Spiele bestritt, gewann Buffon 2006 den WM-Titel. Mit Juventus wurde der fünffache Welttorhüter des Jahres neunmal Meister und viermal Cupsieger.

Der Champions-League-Titel dagegen blieb ihm verwehrt. Die drei Finals mit Buffon im Tor verlor Juventus allesamt. Mit PSG scheiterte er in der abgelaufenen Champions-League-Kampagne bereits in den Achtelfinals an Manchester United.