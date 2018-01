Nach dem Cup-Viertelfinal-Out gegen den FC Sevilla kam im Umfeld der ambitionierten Madrilenen Unruhe auf, zumal das Ensemble bereits vor Wochenfrist beim 1:1 im Wanda Metropolitano gegen Aufsteiger Girona enttäuscht hatte. Eine weitere Auszeit leistete sich der erste Verfolger des FC Barcelona hingegen nicht, sondern betrieb erfolgreich Frustbewältigung.

Diego Simeone, der unumstrittene "comandante en jefe", trieb Atlético zu einem Sturmlauf an. Nach zwei Schüssen an die Torumrandung resultierte in der 61. Minute das wegweisende 1:0 - Antoine Griezmann skorte und bereitete wenig später Fernando Torres' entscheidender Angriffszug vor.

Zwei Fakten verdeutlichen die durchaus vorhandene (Abwehr-)Qualität des Tabellenzweiten: nur eine Niederlage und lediglich neun Gegentore in 21 Runden. Einzig Leader Barcelona hat eine ähnlich gute Statistik zu bieten.

Barcelona dank Suarez und Messi

In der sonntäglichen Abendsession bahnte sich im Camp Nou für den topklassierten und ungeschlagenen FC Barcelona eine blamable Überraschung an. Der Cup-Viertelfinalist Alaves, der nach zehnjähriger Leidenszeit in der zweiten und dritten Klasse erst seit 2016 wieder zur spanischen Klub-Elite gehört, führte dank einem Konter-Tor des Schweden John Guidetti bis zur 72. Minute.

Erst in der Schlussphase erzwangen die Superstars den katalanischen Umschwung: Luis Suarez traf in der achten Partie in Folge, ehe Lionel Messi per haltbarem Freistoss (84.) das 20. Saisontor markierte.

Telegramme/Resultate:

Atlético Madrid - Las Palmas 3:0 (0:0). - 55'363 Zuschauer. - Tore: 61. Griezmann 1:0. 73. Fernando Torres 2:0. 88. Thomas 3:0.

FC Sevilla - Getafe 1:1 (0:0). - 34'011 Zuschauer. - Tore: 70. Muriel 1:0. 93. Angel 1:1.

FC Barcelona - Alaves 2:1 (0:1). - 62'369 Zuschauer. - Tore: 23. Guidetti 0:1. 72. Luis Suarez 1:1. 84. Messi 2:1.

Weiteres Spiel vom Sonntag: Leganes - Espanyol Barcelona 3:2.

Rangliste:

1. FC Barcelona 21/57 (59:10). 2. Atlético Madrid 21/46 (32:9). 3. Valencia 21/40 (42:25). 4. Real Madrid 20/38 (43:19). 5. Villarreal 21/37 (32:24). 6. FC Sevilla 21/33 (27:29). 7. Eibar 21/29 (26:33). 8. Celta Vigo 20/28 (35:28). 9. Leganes 20/28 (20:21). 10. Girona 21/28 (29:29). 11. Getafe 21/28 (26:21). 12. Betis Sevilla 20/27 (33:41). 13. Athletic Bilbao 21/27 (24:23). 14. Espanyol Barcelona 21/24 (18:28). 15. San Sebastian 21/23 (36:40). 16. Alaves 21/19 (17:31). 17. Levante 21/19 (18:30). 18. Deportivo La Coruña 21/17 (24:46). 19. Las Palmas 21/14 (16:50). 20. Malaga 21/13 (14:34).