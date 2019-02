Kobel hatte mit dem 3:0 gegen Mainz in der Meisterschaft und dem 1:0 gegen Kiel im Cup eine erfolgreiche Woche hinter sich. In Bremen wurde er von seiner Abwehr im Stich gelassen. Schon nach einer halben Stunde lag seine Mannschaft mit 0:3 zurück, ohne dass sich Kobel etwas hätte vorwerfen können. Seine Vorderleute liessen sich zweimal per Konter erwischen: Der Kosovare Milot Rashica schloss beide Male erfolgreich ab. Dazwischen erzielte Johannes Eggestein nach einem Eckball das 2:0.

Bremen, das im laufenden Monat seinen 120. Geburtstag feiert, bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Am Dienstag hatten die Norddeutschen im Cup nach zweimaligem Rückstand in der Verlängerung einen spektakulären Erfolg nach Penaltyschiessen bei Borussia Dortmund gefeiert.

Telegramm und Tabelle:

Bremen - Augsburg 4:0 (3:0). - 40'138 Zuschauer. - Tore: 5. Rashica 1:0. 27. Eggestein 2:0. 28. Rashica 3:0. 83. Mohwald 4:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

Freitag: Mainz 05 - Bayer Leverkusen 1:5. - Samstag: Borussia Dortmund - Hoffenheim 3:3. RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:0. Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 0:3. Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2:0. SC Freiburg - Wolfsburg 3:3. Bayern München - Schalke 04 3:1. - Sonntag: Werder Bremen - Augsburg 4:0. Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 18.00.

1. Borussia Dortmund 21/50 (54:23). 2. Bayern München 21/45 (47:24). 3. Borussia Mönchengladbach 21/42 (41:21). 4. RB Leipzig 21/38 (38:18). 5. Eintracht Frankfurt 21/33 (40:27). 6. Bayer Leverkusen 21/33 (37:32). 7. Wolfsburg 21/32 (32:30). 8. Hertha Berlin 21/31 (34:31). 9. Hoffenheim 21/30 (41:32). 10. Werder Bremen 21/30 (36:32). 11. Mainz 05 21/27 (23:33). 12. SC Freiburg 21/23 (29:37). 13. Fortuna Düsseldorf 20/22 (22:39). 14. Schalke 04 21/22 (25:32). 15. Augsburg 21/18 (29:37). 16. VfB Stuttgart 20/15 (17:44). 17. Hannover 96 21/14 (20:44). 18. 1. FC Nürnberg 21/12 (17:46).