Lausanne holte an der Spitze der Challenge League das punktgleiche Winterthur ein und kann an diesem Wochenende einzig noch vom FC Wil überholt werden, der am Sonntag zuhause gegen Chiasso spielt.

Für das der erweiterten Spitze angehörende Schaffhausen bedeutet die Niederlage einen Rückschlag nach zuletzt zwei Siegen. Simone Rapp und Joël Geissmann schossen die Tore auf der Pontaise kurz vor und kurz nach der Pause. Beide früheren Thuner trafen mit Kopfbällen.

Lausanne - Schaffhausen 2:0 (1:0). - 1852 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 44. Rapp 1:0. 54. Geissmann 2:0.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 11/20 (18:10). 2. Winterthur 11/20 (17:12). 3. Wil 10/18 (13:9). 4. Rapperswil-Jona 10/16 (14:12). 5. Servette 10/15 (13:7). 6. Schaffhausen 11/15 (13:14). 7. Vaduz 11/12 (14:17). 8. Chiasso 10/11 (9:18). 9. Kriens 10/10 (12:14). 10. Aarau 10/4 (10:20).