Sowohl beim viertplatzierten Inter wie beim Fünften Lazio waren die Matchwinner schnell ausgemacht: Ciro Immobile steuerte zu Lazios erstem Sieg in der Serie A seit einem Monat ebenso eine Doublette bei wie Mauro Icardi bei Inters ungefährdetem Erfolg zuhause. Für Immobile waren es die Saisontreffer 25 und 26, Icardi steht mit 24 Treffern zu Buche - die beiden Stürmer liefern sich längst ein Privatduell um die Krone des Torschützenkönigs in der Serie A.

Icardi jubelte mit Inter gegen den designierten Absteiger Hellas Verona bereits nach etwas mehr als 30 Sekunden über seinen ersten Treffer. Das Gästeteam liess sich durch einen schnell ausgeführten Einwurf von Ivan Perisic übertölpeln, Icardi alleine vor Nicolas Andrade nicht zweimal bitten. Nach 49 Minuten bereitete wiederum Perisic den Treffer von Icardi zum 3:0 vor, diesmal jedoch mit einer flachen Hereingabe.

Immobile schoss Lazio zwar in der 19. Minute in Front, die Römer brachten sich aber trotz früher Überzahl bis 30 Minuten vor Schluss in Bedrängnis - Benevento-Keeper Christian Puggioni kassierte bereits nach neun Minuten für ein absichtliches Hands die rote Karte. Danilo Cataldi (23.) und Guilherme (51.) kehrten die Partie zwischenzeitlich für den Aussenseiter. Der Ex-Basler Felipe Caicedo (60.), Stefan de Vrij (66.) und Immobile (68.) mit seinem zweiten Treffer schafften aber die erneute Wende für den Favoriten.

Resultate und Rangliste:

Bologna - AS Roma 1:1 (1:0). - 20'778 Zuschauer. - Tore: 18. Pulgar 1:0. 76. Dzeko 1:1. - Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Inter Mailand - Verona 3:0 (2:0). - 60'320 Zuschauer. - Tore: 1. Icardi 1:0. 13. Perisic 2:0. 47. Icardi 3:0. - Bemerkung: 90. Rot gegen Nicola (Verona/Foul).

Atalanta Bergamo - Udinese 2:0 (0:0). - 17'204 Zuschauer. - Tore: 68. Petagna 1:0. 74. Masiello 2:0. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, Haas (ab 92.), Udinese ohne Behrami (verletzt), mit Widmer (ab 81.).

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/75 (67:15). 2. Napoli 29/73 (63:19). 3. AS Roma 30/60 (50:24). 4. Inter Mailand 29/58 (50:21). 5. Lazio Rom 30/57 (73:39). 6. AC Milan 28/50 (41:32). 7. Atalanta Bergamo 29/47 (45:31). 8. Sampdoria Genua 28/44 (47:43). 9. Fiorentina 29/44 (40:33). 10. Torino 29/39 (41:37). 11. Bologna 30/35 (35:42). 12. Udinese 29/33 (38:44). 13. Genoa 29/31 (22:30). 14. Cagliari 29/29 (27:48). 15. Sassuolo 28/27 (18:48). 16. SPAL Ferrara 30/26 (29:51). 17. Chievo Verona 28/25 (25:47). 18. Crotone 29/24 (27:52). 19. Hellas Verona 29/22 (25:59). 20. Benevento 29/10 (21:69).