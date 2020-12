Lazio Rom zittert sich in den Achtelfinal

Trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung und einer über 50-minütigen Überzahl mussten die Römer zum Ende hin zittern. Brügge, das Verteidiger Eduard Sobol noch in der ersten Halbzeit durch eine Gelb-Rote Karte verloren hatte, glich in der 76. Minute durch Hans Vanaken zum 2:2 aus und traf in der Nachspielzeit nur die Latte. Ein Sieg hätte die Belgier in die K.o.-Runde gebracht. Nun müssen sie im nächsten Jahr in der Europa League spielen.

Gewonnen wurde die Gruppe von Lucien Favres Borussia Dortmund. Die bereits qualifizierten Deutschen gewannen bei Zenit St. Petersburg nach Rückstand mit 2:1. Für die ohne diverse Leistungsträger wie den verletzten Manuel Akanji und den pausierenden Roman Bürki angetretenen Dortmunder kam der Teenager Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Europacup-Einsatz. Er ist mit 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste Spieler, der je in der Champions League eingesetzt wurde.

Resultate und Tabelle:

Gruppe F.

Lazio Rom - FC Brügge 2:2 (2:1). - SR Cakir (TUR). - Tore: 12. Correa 1:0. 15. Vormer 1:1. 27. Immobile (Foulpenalty) 2:1. 76. Vanaken 2:2. - Bemerkungen: 39. Gelb-Rote Karte gegen Sobol (FC Brügge).

Zenit St. Petersburg - Dortmund 1:2 (1:0). - SR Kovacs (ROU). - Tore: 16. Driussi 1:0. 68. Piszczek 1:1. 78. Witsel 1:2.

Dortmund: Hitz; Piszczek, Schulz, Hummels (72. Sancho); Passlack (58. Moukoko), Witsel (72. Zagadou), Can, Bellingham, Reus; Hazard (83. Knauff), Brandt (58. Reyna).

Bemerkungen: Dortmund ohne Bürki (Ersatz), Akanji, Meunier, Schmelzer, Dahoud, Delaney und Haaland (alle verletzt).

1. Borussia Dortmund 6/13 (12:5). 2. Lazio Rom 6/10 (11:7). 3. FC Brügge 6/8 (8:10). 4. Zenit St. Petersburg 6/1 (4:13).