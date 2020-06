Leader Barcelona siegt gegen Schlusslicht Leganes

Barças Youngster Ansu Fati brachte den oft ideenlos agierenden Favoriten drei Minuten vor der Pause mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze in Front. Die Entscheidung der Partie war Lionel Messi in der 69. Minute vorbehalten. Der argentinische Superstar erzielte mittels Foulpenalty seinen 21. Saisontreffer im 24. Spiel.

Dank dem Sieg liegt Barcelona bei einem Spiel mehr wieder fünf Punkte vor dem grossen Rivalen Real Madrid. Neun Runden sind für den aktuellen Meister aus Barcelona in der Meisterschaft noch zu absolvieren. Am Freitag steht das wegweisende Kräftemessen mit dem drittklassierten FC Sevilla an. Der Tabellenletzte aus Leganes, bei dem in Barcelona ab der 46. Minute YB-Leihspieler Roger Assalé zu einem nächsten Teileinsatz kam, liegt neun Runden vor Schluss vier Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

Telegramm und Rangliste:

Barcelona - Leganes 2:0 (1:0). - Tore: 42 Fati 1:0. 70. Messi (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkungen: 95. Rote Karte Aguirre (Trainer Leganes/Reklamieren).

Rangliste: 1. FC Barcelona 29/64 (69:31). 2. Real Madrid 28/59 (52:20). 3. FC Sevilla 29/51 (42:30). 4. San Sebastian 28/47 (46:34). 5. Getafe 29/47 (38:27). 6. Atlético Madrid 28/46 (32:22). 7. Villarreal 29/44 (46:38). 8. Valencia 28/43 (39:40). 9. Granada 29/42 (37:35). 10. Athletic Bilbao 28/38 (30:24). 11. Osasuna 28/35 (35:39). 12. Levante 29/35 (34:42). 13. Betis Sevilla 29/34 (40:47). 14. Alaves 28/32 (29:39). 15. Valladolid 28/32 (25:34). 16. Eibar 28/27 (28:44). 17. Celta Vigo 28/26 (22:35). 18. Mallorca 29/25 (28:49). 19. Espanyol Barcelona 29/24 (25:46). 20. Leganes 29/23 (22:43).