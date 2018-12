Dreimal hatte der BVB zuletzt einen Halbzeitrückstand in einen Sieg gedreht. Ein viertes Mal ging Lucien Favres Pokertaktik nicht auf - obwohl die Joker Jadon Sancho und Paco Alcacer erneut Akzente setzten. Letzterer erzielte in der 81. Minute sein zehntes Tor als Einwechselspieler. Der Kopfballtreffer auf Flanke von Lukasz Piszczek und Vorarbeit von Sancho war indes nur das 1:2.

Ein Traumtor des Düsseldorfer Mittelfeldmanns Jean Zimmer nach einer knappen Stunde erwies sich als Vorentscheidung. Der Vollspannschuss aus gut 20 Metern war für Roman Bürki unhaltbar. Manuel Akanji stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz. Der Schweizer Nationalverteidiger blieb wegen Adduktorenproblemen in der zweiten Halbzeit draussen. Den Führungstreffer hatte Dodi Lukebakio in der 22. Minute nach einem Konter erzielt.

Für Lucien Favre war es im 16. Spiel die erste Niederlage mit Dortmund in der Meisterschaft. Weil sich der erste Verfolger Borussia Mönchengladbach gegen den anderen Aufsteiger Nürnberg keine Blösse gab, verringerte sich der komfortable Vorsprung des zuvor sechsmal in Folge siegreichen Herbstmeisters auf sechs Punkte. Bayern München kann am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig ebenfalls auf sechs Punkte heranrücken. Am Freitag empfängt der BVB zudem Mönchengladbach.

Makellose Heimbilanz

Die Gladbacher können schon vor dem Jahresabschluss beim BVB eine überaus positive Hinrunden-Bilanz ziehen. Ein Spiel vor der vierwöchigen Pause steht fest, dass die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking und dem Schweizer Quintett Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Josip Drmic auf einem Champions-League-Platz ins neue Jahr rutschen wird. Das ungefährdete 2:0 gegen Nürnberg war der achte Sieg im achten Heimspiel. Besser schnitt Gladbach zuhause noch nie ab.

Gegen die schwächste Defensive der Liga bekundete der Tabellenzweite nur anfänglich Mühe. Nach einem abgelenkten Schuss an die Latte des eigenen Tors in den ersten Minuten übernahm das Heimteam aber zusehends die Kontrolle. Alassane Pléa, zweimal der auffällige Zakaria und Thorgan Hazard mit einem überheblich über das Tor gelupften Foulpenalty vergaben die ersten Möglichkeiten zunächst, ehe Hazard seinen Lapsus zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem Führungstreffer ausbügelte. Für den von Topklubs umworbenen Belgier war es der 9. Treffer und die 15. Torbeteiligung in der Bundesliga-Hinrunde. In den Schlussminuten war Pléa ebenfalls zum 9. Mal erfolgreich.

Für Nico Elvedi endete das letzte Heimspiel des Kalenderjahres mit einem brummenden Schädel. Der Nationalverteidiger zog sich bei einem Luftduell eine Platzwunde zu und musste sich 20 Minuten vor Schluss auswechseln lassen.

Telegramme und Rangliste

Mönchengladbach - Nürnberg 2:0 (0:0). - 42'323 Zuschauer. - Tore: 47. Hazard 1:0. 86. Pléa 2:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 73.), Lang (ab 75.) und Zakaria, ohne Drmic (Ersatz). 5. Abgelenkter Schuss von Fuchs (Nürnberg) an die Latte. 45. Hazard (Gladbach) verschiesst Foulpenalty.

Hertha Berlin - Augsburg 2:2 (2:2). - 27'939 Zuschauer. - Tore: 8. Hinteregger 0:1. 28. Leckie 1:1. 31. Duda 2:1. 31. Koo 2:2. - Bemerkungen: Hertha mit Lustenberger.

Düsseldorf - Dortmund 2:1 (1:0). - 52'000 Zuschauer. - Tore: 22. Lukebakio 1:0. 56. Zimmer 2:0. 81. Alcacer 2:1. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji (bis 45.), ohne Hitz (Ersatz).

Wolfsburg - Stuttgart 2:0 (2:0). - 21'780 Zuschauer. - Tore: 24. Guilavogui 1:0. 44. Weghorst 2:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 85.) und Steffen (ab 85.).

Resultate vom Dienstag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0. Hertha Berlin - Augsburg 2:2. Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0. Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 16/39 (42:17). 2. Borussia Mönchengladbach 16/33 (35:16). 3. Bayern München 15/30 (32:18). 4. RB Leipzig 15/28 (28:14). 5. Eintracht Frankfurt 15/26 (32:18). 6. Wolfsburg 16/25 (24:20). 7. Hertha Berlin 16/24 (25:24). 8. Hoffenheim 15/23 (30:21). 9. Werder Bremen 15/21 (25:25). 10. Mainz 05 15/19 (14:19). 11. Bayer Leverkusen 15/18 (21:27). 12. SC Freiburg 15/17 (19:24). 13. Schalke 04 15/15 (16:21). 14. Augsburg 16/15 (23:26). 15. Fortuna Düsseldorf 16/15 (18:33). 16. VfB Stuttgart 16/14 (11:32). 17. 1. FC Nürnberg 16/11 (14:37). 18. Hannover 96 15/10 (16:33).