Manchester City scheint unaufhaltsam Richtung fünfter Meistertitel zu marschieren. Mit einer Saison Anlaufzeit hat Guardiola eine beeindruckende Mannschaft geformt, die nicht nur gut angreift, sondern auch in der Balleroberung überzeugt. Arsenal wurde immer wieder in der eigenen Platzhälfte festgeschnürt und war mit dem Resultat angesichts der Kräfteverhältnisse gut bedient.

Dem Erfolg gegen Arsenal hafteten allerdings Makel an. Den Penalty, den Sergio Agüero zum 2:0 (50.) verwertete, hätte längst nicht jeder Schiedsrichter gegeben. Raheem Sterlings Fallen im Strafraum war eher ein normaler Zweikampf als ein penaltywürdiges Umstossen gewesen. Und vor dem entscheidenden 3:1 durch Gabriel Jesus (74.) wurde eine Offside-Position des Vorlagengebers David Silva übersehen.

Arsenal mit Granit Xhaka in zentraler Position war mehrheitlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Nur selten brachten die Londoner die Gastgeber in Bedrängnis. Auch nach dem 1:2 in der 65. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Alexandre Lacazette behielt Manchester City, das zum siebten Mal in den letzten acht Spielen mindestens drei Treffer erzielte, die Kontrolle. Der Vorsprung auf Arsenal beträgt nun bereits zwölf Punkte.

Spurs dank Son

Tottenham Hotspur feierte gegen Crystal Palace einen Pflichtsieg. Die "Spurs" gewannen das Londoner Stadtderby gegen den Tabellenletzten mit 1:0. Mit dem Tor in der 64. Minute, seinem insgesamt 20. in der englischen Meisterschaft, avancierte der Südkoreaner Son Heung-Min zum erfolgreichsten asiatischen Torschützen in der Premier League.

Für Tottenham war es im elften Meisterschaftsspiel der siebente Sieg. Die Gastgeber mussten dabei auf Dele Alli, den zweifachen Torschützen beim 3:1 gegen Real Madrid, verzichten. Der englische Internationale muss in den kommenden Tagen wegen Oberschenkelproblemen aussetzen.

Die Resultate vom Sonntag:

Manchester City - Arsenal 3:1 (1:0). - Tore: 19. De Bruyne 1:0. 50. Agüero (Foulpenalty) 2:0. 64. Lacazette 2:1. 74. Gabriel Jesus 3:1. - Bemerkung: Arsenal bis 78. mit Xhaka (verwarnt).

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 1:0 (0:0). - 65'270 Zuschauer. - Tor: 64. Son 1:0.

17.30 Uhr: Chelsea - Manchester United. Everton - Watford.

Rangliste: 1. Manchester City 11/31. 2. Manchester United 10/23. 3. Tottenham Hotspur 11/23. 4. Chelsea 10/19. 5. Liverpool 11/19. 6. Arsenal 11/19. 7. Burnley 11/19. 8. Watford 10/15. 9. Brighton & Hove Albion 11/15. 10. Huddersfield Town 11/15. 11. Newcastle United 11/14. 12. Leicester City 11/13. 13. Southampton 11/13. 14. Stoke City 11/12. 15. West Bromwich Albion 11/10. 16. Bournemouth 11/10. 17. West Ham United 11/9. 18. Everton 10/8. 19. Swansea City 11/8. 20. Crystal Palace 11/4.